Ministro de extrema direita de Israel rejeita acordo e exige fim do Hamas

O ministro de Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, anunciou que irá votar contra o plano de paz em Gaza. O chefe de uma das pastas mais relevantes do governo de Benjamin Netanyahu e um dos principais líderes da extrema direita israelense anunciou sua posição menos de doze horas depois de Donald Trump declarar que Israel e o Hamas tinham chegado a um acordo para iniciar um cessar-fogo e a liberação de reféns.

Essa não é a primeira vez que a extrema direita de Israel se nega a aceitar um acordo. Em outras negociações, os ministros da ala mais radical do governo indicaram que poderiam deixar a coalizão que governa o país, caso um acerto fosse estabelecido com o Hamas.

Para formar uma coalizão para governar e se manter no poder, Netanyahu fechou uma aliança com a ala mais radical da extrema direita de Israel.