Ministro de extrema direita de Israel rejeita acordo e exige fim do Hamas
O ministro de Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, anunciou que irá votar contra o plano de paz em Gaza. O chefe de uma das pastas mais relevantes do governo de Benjamin Netanyahu e um dos principais líderes da extrema direita israelense anunciou sua posição menos de doze horas depois de Donald Trump declarar que Israel e o Hamas tinham chegado a um acordo para iniciar um cessar-fogo e a liberação de reféns.
Essa não é a primeira vez que a extrema direita de Israel se nega a aceitar um acordo. Em outras negociações, os ministros da ala mais radical do governo indicaram que poderiam deixar a coalizão que governa o país, caso um acerto fosse estabelecido com o Hamas.
Para formar uma coalizão para governar e se manter no poder, Netanyahu fechou uma aliança com a ala mais radical da extrema direita de Israel.
Um dos principais obstáculos seria a indefinição sobre os próximos passos do acordo. Por enquanto, não existe um entendimento nem sobre como o Hamas seria desarmado e nem sobre a retirada completa das tropas de Israel da Faixa de Gaza.
Smotrich afirmou, nesta quinta-feira, que a destruição do Hamas deve ser o próximo passo, depois da libertação dos reféns.
Segundo ele, o anúncio de um acordo gera "emoções confusas". Ao expressar "imensa alegria" pelo retorno dos reféns e agradecer aos soldados por seu "heroísmo e sacrifício", ele alertou para as "terríveis consequências" da libertação dos prisioneiros palestinos, que descreveu como "a futura geração de líderes terroristas".
Segundo o Hamas, uma das condições do acordo é que cerca de 2 mil palestinos presos por Israel serão liberados.
Smotrich afirmou que não poderia "participar de comemorações míopes" ou apoiar um acordo que pudesse "vincular a libertação dos reféns ao fim da guerra".
Ele ainda insistiu na necessidade de continuar as operações militares "até a eliminação total do Hamas e o desarmamento completo de Gaza", ao mesmo tempo em que pediu para "não recair nas ilusões de Oslo" ou em uma "falsa sensação de segurança diplomática".
Já o exército israelense anunciou que está "seguindo as instruções da cúpula política e devido à avaliação situacional, [o exército] iniciou os preparativos operacionais antes da implementação do acordo".
"Como parte desse processo, os preparativos e um protocolo de combate estão em andamento para a transição para linhas de implantação ajustadas em breve", afirmou o comunicado militar no Telegram.
As tropas continuam posicionadas na área "preparadas para qualquer desenvolvimento operacional", alertou.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.