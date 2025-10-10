Casa Branca critica escolha do Nobel: 'Política acima da paz'

Trump chegou a dizer que seria uma ofensa ao povo americano se ele não fosse o premiado. Para justificar sua nomeação, ele alegou que acabou com sete guerras em oito meses. Pelos menos duas delas jamais ocorreram e uma terceira foi iniciada por ele mesmo, no Irã.

Neste ano, o prêmio foi ofuscado por uma campanha de meses do presidente dos EUA, Donald Trump, para ganhar o que é indiscutivelmente o prêmio mais prestigiado do mundo.

O americano tem se manifestado abertamente sobre seu desejo por um prêmio conquistado por quatro de seus antecessores: Barack Obama em 2009, Jimmy Carter em 2002, Woodrow Wilson em 1919 e Theodore Roosevelt em 1906.

Rubio atuou em indicação de María Corina Machado

Marco Rubio foi quem indicou a venezuelana María Corina Machado para o prêmio Nobel da Paz. Em 2024, ainda como senador pela Flórida, ele liderou uma carta aos organizadores em Oslo sugerindo que a opositora ao presidente Nicolas Maduro fosse considerada.

Rubio é hoje o chefe da diplomacia de Donald Trump, presidente que fez campanha explícita para receber a premiação. A Casa Branca chegou a colocar a diplomacia americana para trabalhar por esse objetivo, sem sucesso.