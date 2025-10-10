Casa Branca critica escolha do Nobel: 'Política acima da paz'
A frustração da Casa Branca diante da decisão do Nobel da Paz foi explícita. O governo de Donald Trump criticou hoje a decisão do comitê norueguês por conceder o prêmio da paz a um líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, e não ao presidente dos EUA, Donald Trump.
"O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade", disse o porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, em uma publicação no X.
"O Comitê do Nobel provou que prioriza a política acima da paz.", insistiu.
Trump chegou a dizer que seria uma ofensa ao povo americano se ele não fosse o premiado. Para justificar sua nomeação, ele alegou que acabou com sete guerras em oito meses. Pelos menos duas delas jamais ocorreram e uma terceira foi iniciada por ele mesmo, no Irã.
Neste ano, o prêmio foi ofuscado por uma campanha de meses do presidente dos EUA, Donald Trump, para ganhar o que é indiscutivelmente o prêmio mais prestigiado do mundo.
O americano tem se manifestado abertamente sobre seu desejo por um prêmio conquistado por quatro de seus antecessores: Barack Obama em 2009, Jimmy Carter em 2002, Woodrow Wilson em 1919 e Theodore Roosevelt em 1906.
Rubio atuou em indicação de María Corina Machado
Marco Rubio foi quem indicou a venezuelana María Corina Machado para o prêmio Nobel da Paz. Em 2024, ainda como senador pela Flórida, ele liderou uma carta aos organizadores em Oslo sugerindo que a opositora ao presidente Nicolas Maduro fosse considerada.
Rubio é hoje o chefe da diplomacia de Donald Trump, presidente que fez campanha explícita para receber a premiação. A Casa Branca chegou a colocar a diplomacia americana para trabalhar por esse objetivo, sem sucesso.
Ironicamente, foi seu atual secretário de Estado que, antes de assumir o cargo em Washington, havia liderado entre os parlamentares americanos a campanha pela venezuelana. Tratava-se de um instrumento de pressão contra Maduro.
"Escrevemos a vocês em apoio à indicação de María Corina Machado para o Prêmio Nobel da Paz", disse a carta de 26 de agosto de 2024.
