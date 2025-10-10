Nobel para a luta pela democracia foi decisão acertada, mas vencedora não

Mas a escolhida por parte de Oslo para empunhar a chama da democracia revela incoerências e alianças complicadas.

Nos últimos anos, María Corina Machado assinou documentos ao lado de golpistas sul-americanos e é tratada como pompa pelos herdeiros do franquismo na Espanha. Faz parte de grupos que contam com negacionistas do clima e expoentes da desinformação.

Ao dedicar seu prêmio para Donald Trump, Corina Machado ainda sinalizou que coloca sua luta pelo poder como prioridade, mas não necessariamente exige que quem esteja ao seu lado defenda valores democráticos.

Entre todos os ícones dos direitos humanos e da paz pelo mundo, ela decidiu homenagear justamente um líder que vem sendo denunciado por estar promovendo um desmonte da democracia, colocando militares nas ruas de suas próprias cidades, violando direitos humanos e atacando os tribunais internacionais e a imprensa.

Ao receber uma chancela mundial, ela pode estar abrindo as portas para uma intervenção militar americana na América do Sul, com consequências imprevisíveis para a estabilidade regional.

Corina Machado tampouco parece ter problemas em tecer elogios ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Em 2020, ela chegou a assinar uma aliança com os israelenses para "cooperar em assuntos relacionados a estratégia, geopolítica e segurança".