Nobel para a luta pela democracia foi decisão acertada, mas vencedora não
Não existem dúvidas de que a democracia venezuelana foi alvo de um forte abalo e o próprio governo de Luiz Inácio Lula da Silva admitiu isso após ser traído por Nicolás Maduro nas eleições presidenciais.
Investigações independentes realizadas pela ONU também apontaram para uma operação de repressão contra opositores venezuelanos e o representante da entidade para direitos humanos foi declarado como persona non grata por Caracas.
A democracia, como bem disse o Comitê do Nobel nesta sexta-feira, é condição para a paz. Reconhecer quem luta por ela é um imperativo moral.
Mas a escolhida por parte de Oslo para empunhar a chama da democracia revela incoerências e alianças complicadas.
Nos últimos anos, María Corina Machado assinou documentos ao lado de golpistas sul-americanos e é tratada como pompa pelos herdeiros do franquismo na Espanha. Faz parte de grupos que contam com negacionistas do clima e expoentes da desinformação.
Ao dedicar seu prêmio para Donald Trump, Corina Machado ainda sinalizou que coloca sua luta pelo poder como prioridade, mas não necessariamente exige que quem esteja ao seu lado defenda valores democráticos.
Entre todos os ícones dos direitos humanos e da paz pelo mundo, ela decidiu homenagear justamente um líder que vem sendo denunciado por estar promovendo um desmonte da democracia, colocando militares nas ruas de suas próprias cidades, violando direitos humanos e atacando os tribunais internacionais e a imprensa.
Ao receber uma chancela mundial, ela pode estar abrindo as portas para uma intervenção militar americana na América do Sul, com consequências imprevisíveis para a estabilidade regional.
Corina Machado tampouco parece ter problemas em tecer elogios ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Em 2020, ela chegou a assinar uma aliança com os israelenses para "cooperar em assuntos relacionados a estratégia, geopolítica e segurança".
Se vencesse a eleição em Caracas, prometeu que iria transferir a embaixada da Venezuela de Tel Aviv para Jerusalém, um ataque contra a ideia de soberania e autodeterminação dos palestinos.
A luta pela democracia venezuelana merece um prêmio e todos os reconhecimentos internacionais. Resta saber se a vencedora do Nobel de 2025 denunciará com a mesma energia a tentativa de golpe de estado no Brasil por seus aliados bolsonaristas, os abusos de poder por parte de Trump, o genocídio de Netanyahu ou a xenofobia de seus amigos espanhóis.
Como diria Hemingway, quem está nas trincheiras ao teu lado importa mais do que a própria guerra.
