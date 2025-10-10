Opositora venezuelana vence Nobel da Paz; alerta para democracia no mundo

María Corina Machado, opositora venezuelana, vence o prêmio Nobel da Paz de 2025 e frustra as expectativas de Donald Trump. Ela é uma das principais vozes contra o presidente Nicolas Maduro. Mas, para os organizadores do prêmio, trata-se também de um prêmio para soar o alerta contra os ataques que a democracia vem sofrendo pelo mundo. "Foi a urna contra balas", afirmaram os organizadores do Nobel.

Neste ano, o prêmio foi ofuscado por uma campanha de meses de Trump para ganhar o que muitos consideram como o prêmio mais prestigiado do mundo. O americano tem se manifestado abertamente sobre seu desejo por repetir o feito de quatro de seus antecessores: Barack Obama em 2009, Jimmy Carter em 2002, Woodrow Wilson em 1919 e Theodore Roosevelt em 1906. Trump chegou a dizer que não receber o prêmio seria uma "ofensa aos americanos" e insistiu que fechou pelo menos sete acordos de paz - muitos deles discutíveis.

Mas a escolha de Oslo foi por um outro caminho, inclusive com uma crítica velada ao próprio chefe da Casa Branca e os ataques contra a democracia.