Opositora venezuelana vence Nobel da Paz; alerta para democracia no mundo
María Corina Machado, opositora venezuelana, vence o prêmio Nobel da Paz de 2025 e frustra as expectativas de Donald Trump. Ela é uma das principais vozes contra o presidente Nicolas Maduro. Mas, para os organizadores do prêmio, trata-se também de um prêmio para soar o alerta contra os ataques que a democracia vem sofrendo pelo mundo. "Foi a urna contra balas", afirmaram os organizadores do Nobel.
Neste ano, o prêmio foi ofuscado por uma campanha de meses de Trump para ganhar o que muitos consideram como o prêmio mais prestigiado do mundo. O americano tem se manifestado abertamente sobre seu desejo por repetir o feito de quatro de seus antecessores: Barack Obama em 2009, Jimmy Carter em 2002, Woodrow Wilson em 1919 e Theodore Roosevelt em 1906. Trump chegou a dizer que não receber o prêmio seria uma "ofensa aos americanos" e insistiu que fechou pelo menos sete acordos de paz - muitos deles discutíveis.
Mas a escolha de Oslo foi por um outro caminho, inclusive com uma crítica velada ao próprio chefe da Casa Branca e os ataques contra a democracia.
"Viver num mundo com menos democracia e mais regimes autoritários significa que o mundo está mais perigoso. Esta é a mensagem, precisamos apoiar as forças democráticas, em nome da paz", disse Jørgen Watne Frydnes, presidente do Comitê do Nobel, nesta manhã em Oslo.
Nina Græger, diretora do Peace Research Institute Oslo, destacou que "o prêmio é, acima de tudo, um prêmio para a democracia".
"Pesquisas demonstram que a democracia é uma condição prévia importante para a paz. Em um momento em que o autoritarismo está em ascensão em todo o mundo, este prêmio destaca a coragem daqueles que defendem a liberdade com votos, não com balas", disse.
Opositora venezuelana
Ainda assim, Machado é vista como uma aliada do governo Trump e o prêmio pode colocar uma pressão ainda maior sobre Maduro, alvo de ataques militares por parte dos EUA.
Ela vive escondida e não existem garantias de que ela possa viajar até Olso para receber a homenagem, em dezembro.
"O Prêmio Nobel da Paz de 2025 vai para uma corajosa e comprometida defensora da paz - para uma mulher que mantém a chama da democracia acesa em meio à crescente escuridão", anunciou Jørgen Watne Frydnes.
"Ela está recebendo o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia", justificou.
Segundo a entidade, como líder do movimento pela democracia na Venezuela, Maria Corina Machado é "um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos".
"A Sra. Machado tem sido uma figura-chave e unificadora em uma oposição política que antes estava profundamente dividida - uma oposição que encontrou um ponto em comum na demanda por eleições livres e um governo representativo. É exatamente isso que está no cerne da democracia: nossa disposição compartilhada de defender os princípios do governo popular, mesmo que discordemos. Em um momento em que a democracia está ameaçada, é mais importante do que nunca defender esse ponto em comum", disse.
Ataques contra Maduro
Oslo ainda usou o evento para denunciar Maduro. "A Venezuela evoluiu de um país relativamente democrático e próspero para um Estado brutal e autoritário que agora sofre uma crise humanitária e econômica", disse o presidente do Comitê.
"A maioria dos venezuelanos vive em extrema pobreza, mesmo com os poucos no topo enriquecendo. A máquina violenta do Estado é direcionada contra os próprios cidadãos do país. Quase 8 milhões de pessoas deixaram o país. A oposição tem sido sistematicamente reprimida por meio de fraude eleitoral, processos judiciais e prisões", alertou.
Segundo ele, "o regime autoritário da Venezuela torna o trabalho político extremamente difícil. Como fundadora da Súmate, uma organização dedicada ao desenvolvimento democrático, a Sra. Machado defendeu eleições livres e justas há mais de 20 anos".
"Como ela disse: "Foi uma escolha de votos em vez de balas". Em cargos políticos e em seu serviço a organizações desde então, a Sra. Machado defendeu a independência judicial, os direitos humanos e a representação popular. Ela passou anos trabalhando pela liberdade do povo venezuelano", disse.
O Nobel ainda apontou que, antes das eleições de 2024, "Machado era a candidata presidencial da oposição, mas o regime bloqueou sua candidatura".
O presidente do Comitê destacou como ela então apoiou o representante de outro partido, Edmundo González Urrutia, na eleição. "Centenas de milhares de voluntários se mobilizaram, independentemente de suas posições políticas", disse. "Eles foram treinados como observadores eleitorais para garantir uma eleição transparente e justa. Apesar do risco de assédio, prisão e tortura, cidadãos de todo o país vigiaram as seções eleitorais. Eles garantiram que a apuração final fosse documentada antes que o regime pudesse destruir os fardos e mentir sobre o resultado", completou.
"Os esforços da oposição coletiva, tanto antes quanto durante a eleição, foram inovadores e corajosos, pacíficos e democráticos. A oposição recebeu apoio internacional quando seus líderes divulgaram a contagem de votos coletada nos distritos eleitorais do país, mostrando que a oposição havia vencido por uma margem clara. Mas o regime se recusou a aceitar o resultado da eleição e se agarrou ao poder", insistiu.
Democracia em declínio
Oslo ainda insistiu que "a democracia é uma pré-condição para uma paz duradoura".
"No entanto, vivemos em um mundo onde a democracia está em declínio, onde cada vez mais regimes autoritários desafiam as normas e recorrem à violência. O domínio rígido do regime venezuelano sobre o poder e sua repressão à população não são únicos no mundo", disse Frydnes.
"Observamos as mesmas tendências globalmente: Estado de direito violado por aqueles que o controlam, mídia livre silenciada, críticos presos e sociedades empurradas para o regime autoritário e a militarização. Em 2024, mais eleições foram realizadas do que nunca, mas cada vez menos eleições são livres e justas", alertou Frydnes.
O Comitê Norueguês do Nobel lembrou que, ao longo da história, homenageou "mulheres e homens corajosos que se levantaram contra a repressão, que carregaram a esperança de liberdade nas celas das prisões, nas ruas e nas praças públicas e que demonstraram por suas ações que a resistência pacífica pode mudar o mundo".
"No ano passado, Machado foi forçada a viver escondida. Apesar das sérias ameaças à sua vida, ela permaneceu no país, uma escolha que inspirou milhões de pessoas", disse.
"Quando autoritários chegam ao poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem. A democracia depende de pessoas que se recusam a ficar em silêncio, que ousam dar um passo à frente apesar dos graves riscos e que nos lembram que a liberdade nunca deve ser considerada garantida, mas sempre defendida - com palavras, coragem e determinação", insistiu.
Para Oslo, María Corina Machado atende aos três critérios estabelecidos no testamento de Alfred Nobel para a seleção de um laureado com o Prêmio da Paz. "Ela uniu a oposição de seu país. Ela nunca vacilou na resistência à militarização da sociedade venezuelana. Ela tem se mantido firme em seu apoio a uma transição pacífica para a democracia", disse.
María Corina Machado ainda "demonstrou que as ferramentas da democracia também são ferramentas da paz". "Ela personifica a esperança de um futuro diferente, onde os direitos fundamentais dos cidadãos sejam protegidos e suas vozes sejam ouvidas. Nesse futuro, as pessoas finalmente serão livres para viver em paz", completou.
