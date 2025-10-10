Assine UOL
Jamil Chade

Jamil Chade

Rubio indicou venezuelana ao prêmio Nobel antes de trabalhar para Trump

Jamil Chade
Colunista do UOL, em Genebra
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o presidente Donald Trump Imagem: Brian Snyder - 26.fev.25/Reuters

Marco Rubio foi quem indicou a venezuelana María Corina Machado para o prêmio Nobel da Paz. Em 2024, ainda como senador pela Flórida, ele liderou uma carta aos organizadores em Oslo sugerindo que a opositora ao presidente Nicolas Maduro fosse considerada.

Rubio é hoje o chefe da diplomacia de Donald Trump, presidente que fez campanha explícita para receber a premiação. A Casa Branca chegou a colocar a diplomacia americana para trabalhar por esse objetivo, sem sucesso.

Ironicamente, foi seu atual secretário de Estado que, antes de assumir o cargo em Washington, havia liderado entre os parlamentares americanos a campanha pela venezuelana. Tratava-se de um instrumento de pressão contra Maduro.

"Escrevemos a vocês em apoio à indicação de María Corina Machado para o Prêmio Nobel da Paz", disse a carta de 26 de agosto de 2024.

Assinatura de Marco Rubio na indicação de María Corina Machado ao Nobel da Paz
Assinatura de Marco Rubio na indicação de María Corina Machado ao Nobel da Paz Imagem: Reprodução/Obtido pelo UOL

"Em nosso trabalho como formuladores de políticas que lutam pela democracia e pelos direitos humanos diante de regimes ditatoriais no Hemisfério Ocidental e além, raramente testemunhamos tanta coragem, altruísmo e firme convicção moral como María Corina Machado", disse.

"Ela arriscou tudo para animar o povo venezuelano, antes abatido. Eles sofreram 25 anos de opressão, tortura, assassinato e privação econômica nas mãos do regime Chávez-Maduro, que sistematicamente minou as instituições democráticas e perpetuou uma crise regional de proporções monumentais. Machado se destaca como um farol de esperança e resiliência", insistiu.

"Apesar de sofrer severas ameaças pessoais, incluindo atentados contra sua vida, Machado permaneceu firme em seu compromisso de restaurar a governança democrática na Venezuela", aponta a carta.

"Sua liderança é fundamental na mobilização de apoio nacional e internacional para uma resolução pacífica da atual crise de fraude eleitoral. Seus esforços incansáveis Prêmio Nobel da Paz busca honrar. Os esforços de Machado para trazer uma paz democrática à Venezuela beneficiam seu país, bem como a região e o mundo", indicaram os parlamentares.

"Nas eleições recentes, o trabalho de Machado demonstrou sua determinação inabalável e capacidade de inspirar e mobilizar outros para a nobre causa da democracia. Suas ações refletem uma crença profunda na justiça, nos direitos humanos e no Estado de Direito — valores fundamentais para a missão do Prêmio Nobel da Paz", indicou o texto.

Neste ano, o prêmio foi ofuscado por uma campanha de meses do presidente dos EUA, Donald Trump, para ganhar o que é indiscutivelmente o prêmio mais prestigiado do mundo.

O americano tem se manifestado abertamente sobre seu desejo por um prêmio conquistado por quatro de seus antecessores: Barack Obama em 2009, Jimmy Carter em 2002, Woodrow Wilson em 1919 e Theodore Roosevelt em 1906. Mas a escolha de Oslo foi por um outro caminho.

