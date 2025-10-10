Rubio indicou venezuelana ao prêmio Nobel antes de trabalhar para Trump

"Escrevemos a vocês em apoio à indicação de María Corina Machado para o Prêmio Nobel da Paz", disse a carta de 26 de agosto de 2024.

Assinatura de Marco Rubio na indicação de María Corina Machado ao Nobel da Paz Imagem: Reprodução/Obtido pelo UOL

"Em nosso trabalho como formuladores de políticas que lutam pela democracia e pelos direitos humanos diante de regimes ditatoriais no Hemisfério Ocidental e além, raramente testemunhamos tanta coragem, altruísmo e firme convicção moral como María Corina Machado", disse.

"Ela arriscou tudo para animar o povo venezuelano, antes abatido. Eles sofreram 25 anos de opressão, tortura, assassinato e privação econômica nas mãos do regime Chávez-Maduro, que sistematicamente minou as instituições democráticas e perpetuou uma crise regional de proporções monumentais. Machado se destaca como um farol de esperança e resiliência", insistiu.

"Apesar de sofrer severas ameaças pessoais, incluindo atentados contra sua vida, Machado permaneceu firme em seu compromisso de restaurar a governança democrática na Venezuela", aponta a carta.

"Sua liderança é fundamental na mobilização de apoio nacional e internacional para uma resolução pacífica da atual crise de fraude eleitoral. Seus esforços incansáveis Prêmio Nobel da Paz busca honrar. Os esforços de Machado para trazer uma paz democrática à Venezuela beneficiam seu país, bem como a região e o mundo", indicaram os parlamentares.