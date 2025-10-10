Trump anuncia tarifas de 100% contra China e reabre guerra comercial

Atualmente, cerca de 70% do fornecimento global de minerais de terras raras vem da China. Nos EUA, os minerais são essenciais para indústrias de alta tecnologia, incluindo automóveis, defesa e semicondutores. Na prática, a medida chinesa iria encarecer a produção americana.

Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que foi informado de que "a China assumiu uma posição extraordinariamente agressiva em relação ao comércio, enviando uma carta extremamente hostil ao mundo, afirmando que, a partir de 1º de novembro de 2025, vai impor Controles de Exportação em larga escala a praticamente todos os produtos que fabrica, inclusive alguns que nem sequer fabrica".

Isso afeta todos os países, sem exceção, e foi obviamente um plano elaborado por eles anos atrás. É absolutamente inédito no Comércio Internacional e uma vergonha moral em relação a outras nações

Donald Trump, na Truth Social

Como resposta à "posição sem precedentes" da China, e "falando apenas pelos EUA, e não por outras nações que foram ameaçadas de forma semelhante", Trump anunciou que vai impor "uma tarifa de 100% à China", além das já estabelecidas e em vigor atualmente. "A partir de 1º de novembro de 2025 (ou antes, dependendo de quaisquer ações ou mudanças futuras tomadas pela China)", avisou.

"É impossível acreditar que a China teria tomado tal atitude, mas tomou, e o resto é história. Obrigado pela atenção!", completou o presidente dos EUA.

Guerra comercial

Nos primeiros meses de seu segundo mandato, Trump escalou a guerra comercial contra a China. Pequim retrucou, ampliando também as barreiras aos bens americanos. O resultado foi praticamente uma paralisia do comércio bilateral, com taxas acima de 100%.