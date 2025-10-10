Trump anuncia tarifas de 100% contra China e reabre guerra comercial
O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou hoje a imposição de tarifas extras de 100% contra todos os produtos da China, reabrindo a guerra comercial entre as duas superpotências. Nas redes sociais, ele explicou que a medida é uma resposta à decisão de Pequim de colocar restrições para suas próprias exportações de produtos chineses ao mundo.
O americano ainda indicou que, a partir de novembro, vai impedir a venda de qualquer software dos EUA considerado como estratégicos para o mercado da China.
O anúncio do presidente ocorreu horas após ele ameaçar impor "um aumento maciço" nas tarifas sobre as importações chinesas, em retaliação aos novos controles que a China impôs às exportações de terras raras.
Atualmente, cerca de 70% do fornecimento global de minerais de terras raras vem da China. Nos EUA, os minerais são essenciais para indústrias de alta tecnologia, incluindo automóveis, defesa e semicondutores. Na prática, a medida chinesa iria encarecer a produção americana.
Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que foi informado de que "a China assumiu uma posição extraordinariamente agressiva em relação ao comércio, enviando uma carta extremamente hostil ao mundo, afirmando que, a partir de 1º de novembro de 2025, vai impor Controles de Exportação em larga escala a praticamente todos os produtos que fabrica, inclusive alguns que nem sequer fabrica".
Isso afeta todos os países, sem exceção, e foi obviamente um plano elaborado por eles anos atrás. É absolutamente inédito no Comércio Internacional e uma vergonha moral em relação a outras nações
Donald Trump, na Truth Social
Como resposta à "posição sem precedentes" da China, e "falando apenas pelos EUA, e não por outras nações que foram ameaçadas de forma semelhante", Trump anunciou que vai impor "uma tarifa de 100% à China", além das já estabelecidas e em vigor atualmente. "A partir de 1º de novembro de 2025 (ou antes, dependendo de quaisquer ações ou mudanças futuras tomadas pela China)", avisou.
"É impossível acreditar que a China teria tomado tal atitude, mas tomou, e o resto é história. Obrigado pela atenção!", completou o presidente dos EUA.
Guerra comercial
Nos primeiros meses de seu segundo mandato, Trump escalou a guerra comercial contra a China. Pequim retrucou, ampliando também as barreiras aos bens americanos. O resultado foi praticamente uma paralisia do comércio bilateral, com taxas acima de 100%.
Mas, a partir de junho, as diplomacias de ambos os lados iniciaram negociações e um acordo inicial foi obtido. Washington e Pequim concordaram em seguir negociando e havia até mesmo uma expectativa de que Trump poderia se reunir com Xi Jinping.
