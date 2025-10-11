Em Roma, Lula visitará pela 1ª vez papa Leão XIV, que fez críticas a Trump
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será recebido pela primeira vez pelo papa Leão XIV. O site oficial de notícias do Vaticano informou, neste sábado, que a reunião ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, e cita uma informação da Sala de Imprensa da Santa Sé. O Itamaraty confirmou ao UOL que o encontro irá ocorrer.
Lula estará em Roma para participar da Semana Mundial da Alimentação da FAO e irá inaugurar a sede do secretariado da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do Brasil durante sua presidência no G20.
Outros emissários do Itamaraty e do governo já convidaram o papa Leão para que faça uma visita ao Brasil durante a COP (Conferência do Clima), que ocorre em novembro em Belém. A ministra Marina Silva também fez o convite há duas semanas e o presidente deve reforçar a proposta.
Temas como a paz no Oriente Médio e Ucrânia, assim como o combate à fome, podem estar na agenda.
Papa critica ofensiva contra imigração de Trump
Lula estará com o papa americano dias depois de o pontífice criticar abertamente Donald Trump por suas políticas contra a imigração.
Na quinta-feira, o papa publicou seu primeiro documento oficial desde que assumiu a Igreja e fez um apelo urgente para que o mundo ajude os imigrantes. A exortação apostólica fala sobre a pobreza e pede mudanças diante da crescente desigualdade.
O texto de 104 páginas começou como um projeto de Francisco. Mas o papa argentino morreu antes de concluí-lo. "Estou feliz em tornar este documento meu - acrescentando algumas reflexões - e publicá-lo no início do meu próprio pontificado", escreve o papa Leão no início do texto.
Apesar de manter um tom mais reservado, o novo papa iniciou uma ofensiva contra o fechamento de fronteiras. "A Igreja, como uma mãe, acompanha aqueles que caminham. Ela sabe que em cada migrante rejeitado, é o próprio Cristo que bate à porta da comunidade", escreveu. "Onde o mundo vê ameaças, (a Igreja) vê crianças; onde muros são construídos, ela constrói pontes", diz papa.
Um dia antes, o papa Leão se reuniu com bispos americanos que o visitaram no Vaticano e defendeu que eles deveriam abordar com firmeza a forma como os imigrantes estão sendo tratados nos EUA.
Ele recebeu dezenas de cartas de imigrantes descrevendo seus medos de deportação sob as políticas do governo Trump. O papa pediu que a Conferência Episcopal dos EUA se manifeste com firmeza sobre esta questão.
No final de setembro, o papa questionou se as políticas anti-imigração do governo Trump estavam alinhadas com os ensinamentos pró-vida da Igreja Católica. O pontífice também se encontrou com cerca de 100 católicos americanos envolvidos em trabalhos com imigrantes.
