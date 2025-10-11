Assine UOL
Reportagem

Em Roma, Lula visitará pela 1ª vez papa Leão XIV, que fez críticas a Trump

Jamil Chade
Colunista do UOL, em Genebra
Papa Leão 14 acena para fiéis durante Audiência Semanal no Vaticano
Papa Leão 14 acena para fiéis durante Audiência Semanal no Vaticano Imagem: Filippo MONTEFORTE / AFP

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será recebido pela primeira vez pelo papa Leão XIV. O site oficial de notícias do Vaticano informou, neste sábado, que a reunião ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, e cita uma informação da Sala de Imprensa da Santa Sé. O Itamaraty confirmou ao UOL que o encontro irá ocorrer.

Lula estará em Roma para participar da Semana Mundial da Alimentação da FAO e irá inaugurar a sede do secretariado da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do Brasil durante sua presidência no G20.

Outros emissários do Itamaraty e do governo já convidaram o papa Leão para que faça uma visita ao Brasil durante a COP (Conferência do Clima), que ocorre em novembro em Belém. A ministra Marina Silva também fez o convite há duas semanas e o presidente deve reforçar a proposta.

Temas como a paz no Oriente Médio e Ucrânia, assim como o combate à fome, podem estar na agenda.

Papa critica ofensiva contra imigração de Trump

Lula estará com o papa americano dias depois de o pontífice criticar abertamente Donald Trump por suas políticas contra a imigração.

Na quinta-feira, o papa publicou seu primeiro documento oficial desde que assumiu a Igreja e fez um apelo urgente para que o mundo ajude os imigrantes. A exortação apostólica fala sobre a pobreza e pede mudanças diante da crescente desigualdade.

O texto de 104 páginas começou como um projeto de Francisco. Mas o papa argentino morreu antes de concluí-lo. "Estou feliz em tornar este documento meu - acrescentando algumas reflexões - e publicá-lo no início do meu próprio pontificado", escreve o papa Leão no início do texto.

Apesar de manter um tom mais reservado, o novo papa iniciou uma ofensiva contra o fechamento de fronteiras. "A Igreja, como uma mãe, acompanha aqueles que caminham. Ela sabe que em cada migrante rejeitado, é o próprio Cristo que bate à porta da comunidade", escreveu. "Onde o mundo vê ameaças, (a Igreja) vê crianças; onde muros são construídos, ela constrói pontes", diz papa.

Um dia antes, o papa Leão se reuniu com bispos americanos que o visitaram no Vaticano e defendeu que eles deveriam abordar com firmeza a forma como os imigrantes estão sendo tratados nos EUA.

Ele recebeu dezenas de cartas de imigrantes descrevendo seus medos de deportação sob as políticas do governo Trump. O papa pediu que a Conferência Episcopal dos EUA se manifeste com firmeza sobre esta questão.

No final de setembro, o papa questionou se as políticas anti-imigração do governo Trump estavam alinhadas com os ensinamentos pró-vida da Igreja Católica. O pontífice também se encontrou com cerca de 100 católicos americanos envolvidos em trabalhos com imigrantes.

