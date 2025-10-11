Palestinos no Brasil veem 'alívio' em cessar-fogo, mas não voltariam a Gaza

Questionado se pensaria em retornar para Gaza, diante de um eventual pacto de paz que permaneça em vigor, Rabee não mostrou entusiasmo. "Claro que queremos voltar para a Palestina. Mas voltar para onde? 90% da população vivem em barracas na rua", lamentou.

Voltar para onde? Quem está lá não consegue viver. Não existe estrutura, nem hospitais ou escolas. Não existe nada. A condição de vida foi completamente destruída. Para reconstruir tudo aquilo, serão necessários dez ou vinte anos

Hasan Rabee

"Tudo foi destruído de novo. Eu vou construir minha vida do zero de la? Eu prefiro construir do zero de um lugar onde não exista conflito. Isso é algo que muita gente diz mesmo", contou.

Uma outra família palestina — que atualmente vive em São Paulo e pediu para não ser identificada —, adotou o mesmo raciocínio. Segundo o pai, as crianças começam a se adaptar à escola e ele conseguiu um emprego. "Não temos luxo. Mas conseguimos dormir. Em Gaza, nem isso era possível", disse. Para eles, porém, o anúncio de um cessar-fogo é "um alívio".

Muitos daqueles que estão no Brasil ainda tentam reunir suas famílias, levando ao país parentes que ficaram em Gaza e que, por não terem passaportes brasileiros, não puderam ser resgatados pelo governo naquela ocasião.

Tanto Rabee como outros palestinos que conversaram com a reportagem confirmaram que, nos contatos mantidos com Gaza, uma das principais preocupações se refere ao que ocorrerá com a população, uma vez terminado o conflito.