Palestinos no Brasil veem 'alívio' em cessar-fogo, mas não voltariam a Gaza
Palestinos no Brasil comemoraram o cessar-fogo em Gaza. Mas não pensam em retornar, ao menos por enquanto, para o território destruído e temem que, com a entrega dos reféns por parte do Hamas para Israel, o governo de Benjamin Netanyahu retome e amplie a ofensiva contra os palestinos.
Nos últimos dias, o UOL conversou com palestinos e cidadãos de dupla nacionalidade que, desde outubro de 2023, deixaram Gaza. Um deles é Hasan Rabee, retirado de Gaza e que embarcou pela FAB para o Brasil com sua família nos primeiros meses da guerra.
"Estamos felizes com a notícia do acordo. Esperamos que possa durar desta vez", disse, lembrando dos outros acordos que, após 60 dias, fracassaram. "Mas também estamos com medo de que Israel leve reféns e voltem a atacar com outra desculpa", ponderou.
Questionado se pensaria em retornar para Gaza, diante de um eventual pacto de paz que permaneça em vigor, Rabee não mostrou entusiasmo. "Claro que queremos voltar para a Palestina. Mas voltar para onde? 90% da população vivem em barracas na rua", lamentou.
Voltar para onde? Quem está lá não consegue viver. Não existe estrutura, nem hospitais ou escolas. Não existe nada. A condição de vida foi completamente destruída. Para reconstruir tudo aquilo, serão necessários dez ou vinte anos
Hasan Rabee
"Tudo foi destruído de novo. Eu vou construir minha vida do zero de la? Eu prefiro construir do zero de um lugar onde não exista conflito. Isso é algo que muita gente diz mesmo", contou.
Uma outra família palestina — que atualmente vive em São Paulo e pediu para não ser identificada —, adotou o mesmo raciocínio. Segundo o pai, as crianças começam a se adaptar à escola e ele conseguiu um emprego. "Não temos luxo. Mas conseguimos dormir. Em Gaza, nem isso era possível", disse. Para eles, porém, o anúncio de um cessar-fogo é "um alívio".
Muitos daqueles que estão no Brasil ainda tentam reunir suas famílias, levando ao país parentes que ficaram em Gaza e que, por não terem passaportes brasileiros, não puderam ser resgatados pelo governo naquela ocasião.
Tanto Rabee como outros palestinos que conversaram com a reportagem confirmaram que, nos contatos mantidos com Gaza, uma das principais preocupações se refere ao que ocorrerá com a população, uma vez terminado o conflito.
O fim da guerra não significa o fim dos problemas. O que vem depois da guerra pode ser muito dramático. Para o povo, os efeitos da guerra vão continuar. Não há segurança, há um risco de conflito armado entre famílias. Para muitos, o que vem depois da guerra pode ser mais guerra
Hasan Rabee
