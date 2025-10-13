Brasileiro vence Emmy de Nova York com documentário
O curta-documentário Her Fight: His Name - The Story of Gwen Carr and Eric Garner (A Luta Dela: O Nome Dele - A História de Gwen Carr e Eric Garner), conquistou três prêmios no 68º New York Emmy Awards, uma das mais importantes premiações do audiovisual norte-americano. O filme dirigido por Brad Bailey teve o cineasta brasiliense Victor Dias Rodrigues como produtor associado.
Entre as categorias conquistadas, está a Societal Concerns (Temas de Interesse Social), que reconhece produções de impacto social.
O filme acompanha a trajetória de Gwen Carr, mãe de Eric Garner e que morreu em 2014 após ser imobilizado por um policial de Nova York. O caso se tornou um dos símbolos do movimento Black Lives Matter. Ao longo de seis anos, o documentário retrata sua busca incansável da mãe por Justiça e a transformação de sua dor em ativismo. O filme revela como uma mãe comum se tornou uma das vozes mais poderosas contra a violência policial nos Estados Unidos.
O prêmio ocorre justamente num momento em que o governo de Donald Trump ataca políticas de equidade e rejeita a existência de um racismo estrutural nos EUA. Políticas de cotas passaram a ser proibidas em órgãos federais e cartazes em praças com o nome do movimento Black Lives Matter foram desmanteladas.
Formado em Cinema pela New York University (NYU), Victor Dias Rodrigues desenvolve sua carreira entre São Paulo e Nova York, com foco em documentários que exploram justiça social e representatividade.
Seu curta All Riders (Todos os Passageiros), lançado em 2021, ganhou destaque nos Estados Unidos ao ser distribuído pela PBS - a maior emissora pública do país - após estrear em festivais de renome como o DOC NYC. O filme retrata a luta de ativistas e autoridades locais por acessibilidade no metrô de Nova York. "Se o espectador sair do cinema com novas reflexões e questionamentos, eu fiz meu trabalho", afirma o cineasta.
Ele ainda integrou a equipe do longa Flight/Risk (2022), indicado ao Emmy, e de Defiant (2023), que estreou no prestigiado Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), ambos dirigidos por Karim Amer.
Com as vitórias de Her Fight: His Name no Emmy de Nova York, Victor Dias Rodrigues se consolida como um dos poucos brasileiros a conquistar reconhecimento na cena documental norte-americana de alto prestígio.
