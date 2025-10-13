Assine UOL
Jamil Chade

Jamil Chade

Reportagem

Brasileiro vence Emmy de Nova York com documentário

Documentário do brasileiro Victor Dias Rodrigues vence Emmy de NY
Documentário do brasileiro Victor Dias Rodrigues vence Emmy de NY Imagem: Divulgação


O curta-documentário Her Fight: His Name - The Story of Gwen Carr and Eric Garner (A Luta Dela: O Nome Dele - A História de Gwen Carr e Eric Garner), conquistou três prêmios no 68º New York Emmy Awards, uma das mais importantes premiações do audiovisual norte-americano. O filme dirigido por Brad Bailey teve o cineasta brasiliense Victor Dias Rodrigues como produtor associado.

Entre as categorias conquistadas, está a Societal Concerns (Temas de Interesse Social), que reconhece produções de impacto social.

O filme acompanha a trajetória de Gwen Carr, mãe de Eric Garner e que morreu em 2014 após ser imobilizado por um policial de Nova York. O caso se tornou um dos símbolos do movimento Black Lives Matter. Ao longo de seis anos, o documentário retrata sua busca incansável da mãe por Justiça e a transformação de sua dor em ativismo. O filme revela como uma mãe comum se tornou uma das vozes mais poderosas contra a violência policial nos Estados Unidos.

O prêmio ocorre justamente num momento em que o governo de Donald Trump ataca políticas de equidade e rejeita a existência de um racismo estrutural nos EUA. Políticas de cotas passaram a ser proibidas em órgãos federais e cartazes em praças com o nome do movimento Black Lives Matter foram desmanteladas.

Formado em Cinema pela New York University (NYU), Victor Dias Rodrigues desenvolve sua carreira entre São Paulo e Nova York, com foco em documentários que exploram justiça social e representatividade.

Seu curta All Riders (Todos os Passageiros), lançado em 2021, ganhou destaque nos Estados Unidos ao ser distribuído pela PBS - a maior emissora pública do país - após estrear em festivais de renome como o DOC NYC. O filme retrata a luta de ativistas e autoridades locais por acessibilidade no metrô de Nova York. "Se o espectador sair do cinema com novas reflexões e questionamentos, eu fiz meu trabalho", afirma o cineasta.

Ele ainda integrou a equipe do longa Flight/Risk (2022), indicado ao Emmy, e de Defiant (2023), que estreou no prestigiado Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), ambos dirigidos por Karim Amer.

Com as vitórias de Her Fight: His Name no Emmy de Nova York, Victor Dias Rodrigues se consolida como um dos poucos brasileiros a conquistar reconhecimento na cena documental norte-americana de alto prestígio.

