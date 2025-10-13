Brasileiro vence Emmy de Nova York com documentário



O curta-documentário Her Fight: His Name - The Story of Gwen Carr and Eric Garner (A Luta Dela: O Nome Dele - A História de Gwen Carr e Eric Garner), conquistou três prêmios no 68º New York Emmy Awards, uma das mais importantes premiações do audiovisual norte-americano. O filme dirigido por Brad Bailey teve o cineasta brasiliense Victor Dias Rodrigues como produtor associado.

Entre as categorias conquistadas, está a Societal Concerns (Temas de Interesse Social), que reconhece produções de impacto social.

O filme acompanha a trajetória de Gwen Carr, mãe de Eric Garner e que morreu em 2014 após ser imobilizado por um policial de Nova York. O caso se tornou um dos símbolos do movimento Black Lives Matter. Ao longo de seis anos, o documentário retrata sua busca incansável da mãe por Justiça e a transformação de sua dor em ativismo. O filme revela como uma mãe comum se tornou uma das vozes mais poderosas contra a violência policial nos Estados Unidos.