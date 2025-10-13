Assine UOL
Jamil Chade

Jamil Chade

Reportagem

Passagem entre Gaza e Egito será reaberta na quarta e terá controle europeu

Jamil Chade
Colunista do UOL, em Genebra
Primeiros estrangeiros deixam Faixa de Gaza pela passagem de Rafah, no Egito, desde o início da guerra entre Israel e o Hamas
Primeiros estrangeiros deixam Faixa de Gaza pela passagem de Rafah, no Egito, desde o início da guerra entre Israel e o Hamas

A Europa anunciou nesta segunda-feira que vai assumir o controle da fronteira entre Gaza e o Egito, num dos principais pontos de passagem para os palestinos. O monitoramento europeu é considerado como um dos elementos mais importantes do processo de retomada do plano de paz para Gaza.

Numa declaração, a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, comemorou a libertação dos reféns israelenses pelo Hamas.

"Hoje marca um raro momento de esperança no Oriente Médio. A libertação de reféns é um grande sucesso para a diplomacia e um marco crucial rumo à paz", disse. "O presidente Trump tornou esse avanço possível", afirmou.

Mas ela alertou: "garantir a paz em Gaza será extraordinariamente complexo".

De acordo com a UE, "o plano de paz requer forte apoio internacional para ter sucesso".

"A UE está pronta para fazer a sua parte. Na quarta-feira, reiniciará uma missão civil para monitorar a passagem de fronteira entre Gaza e o Egito. Esta missão pode desempenhar um papel importante no apoio ao cessar-fogo", disse.

A missão de monitoramento da UE visa fornecer uma presença neutra na principal travessia e envolve policiais da Itália, Espanha e França. No começo de 2025, um esquema similar foi criado, quando um cessar-fogo foi estabelecido. Mas, dois meses depois, a presença da UE teve de ser abandonada com a retomada dos conflitos.

Em janeiro, a UE afirmou que o principal objetivo da missão era coordenar e facilitar o trânsito diário de até 300 feridos e doentes.

Agora, a passagem de pessoal não se limitará a casos médicos graves, mas será estendida a qualquer pessoa que desejar, desde que tenham sido autorizados por Israel e Egito.

A UE havia criado a missão em 2005 para ajudar a monitorar a passagem de Rafah. Em 2007, diante da violência em Gaza entre o Hamas e a Autoridade Palestina, o projeto foi abandonado.

