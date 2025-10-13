Trump diz que Hamas será desarmado; Netanyahu desiste de cúpula com Abbas

Desde o cessar-fogo, o Hamas mobilizou forças de segurança interna em partes da Faixa de Gaza supostamente para coibir saques e evitar um vácuo de segurança.

Questionado por um jornalista a bordo do Air Force One sobre relatos de que o Hamas estaria se instituindo como força policial e atirando em rivais, Trump disse: "Eles querem acabar com os problemas, têm sido abertos sobre isso, e nós lhes demos aprovação por um período".

"Há quase 2 milhões de pessoas voltando para prédios que foram demolidos, e muitas coisas ruins podem acontecer. Então, queremos que seja assim - queremos que seja seguro. Acho que vai ficar tudo bem", disse Trump.

Nos últimos dias, as forças de segurança do Hamas entraram em confronto com milícias na Cidade de Gaza. O Hamas estaria disposto a oferecer anistias a quem abandonar esses grupos rivais.

Ao longo dos últimos dias, porém, o Hamas insistiu que não iria aderir a qualquer tipo de plano de desarmamento e que o plano de paz não seria sua capitulação.

No sábado, um alto funcionário do Hamas disse que o desarmamento do grupo, uma das principais condições do acordo pós-guerra de Trump, está "fora de questão". "A exigência de que entreguemos nossas armas não está aberta para negociação", garantiu.