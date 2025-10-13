Trump diz que Hamas será desarmado; Netanyahu desiste de cúpula com Abbas
O presidente Donald Trump garantiu que o Hamas cumprirá o plano de desarmamento e que isso fará parte da próxima etapa do acordo de paz, que começa a ser implementado a partir desta segunda-feira.
O americano fará um discurso ainda nesta manhã no Knesset, o parlamento de Israel. Ele já havia indicado que a entrega das armas seria lidada assim que os reféns israelenses tivessem sido libertados pelo grupo palestino.
Mais cedo, Trump sugeriu que o Hamas recebeu sinal verde para as operações de segurança interna que está conduzindo na Faixa de Gaza. Segundo ele, o grupo quer "acabar com os problemas" e que "nós lhes demos aprovação por um período".
Desde o cessar-fogo, o Hamas mobilizou forças de segurança interna em partes da Faixa de Gaza supostamente para coibir saques e evitar um vácuo de segurança.
Questionado por um jornalista a bordo do Air Force One sobre relatos de que o Hamas estaria se instituindo como força policial e atirando em rivais, Trump disse: "Eles querem acabar com os problemas, têm sido abertos sobre isso, e nós lhes demos aprovação por um período".
"Há quase 2 milhões de pessoas voltando para prédios que foram demolidos, e muitas coisas ruins podem acontecer. Então, queremos que seja assim - queremos que seja seguro. Acho que vai ficar tudo bem", disse Trump.
Nos últimos dias, as forças de segurança do Hamas entraram em confronto com milícias na Cidade de Gaza. O Hamas estaria disposto a oferecer anistias a quem abandonar esses grupos rivais.
Ao longo dos últimos dias, porém, o Hamas insistiu que não iria aderir a qualquer tipo de plano de desarmamento e que o plano de paz não seria sua capitulação.
No sábado, um alto funcionário do Hamas disse que o desarmamento do grupo, uma das principais condições do acordo pós-guerra de Trump, está "fora de questão". "A exigência de que entreguemos nossas armas não está aberta para negociação", garantiu.
Cúpula no Egito com Abbas e Trump, mas sem Netanyahu
Ao chegar ao Knesset, Trump escreveu no livro de visitas do local: "esta é uma grande honra para mim, um dia grandioso e lindo. Um novo começo".
Os próximos passos do acordo prometem ser tão difíceis quanto a entrega dos reféns.
Ainda hoje, uma cúpula ocorrerá no Egito para marcar o acordo. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, participará do encontro, além de Trump, o presidente da França, Emmanuel Macron e cerca de 20 líderes.
Inicialmente, o governo do Egito anunciou que Benjamin Netanyahu também viajaria ao evento. Mas, uma hora depois, o governo de Israel esclareceu que o primeiro-ministro desistiu de fazer a viagem, diante do feriado judeu.
O encontro deveria marcar o primeiro contato público entre o líder israelense e palestino em anos.
Numa declaração, a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, comemorou a libertação dos reféns israelenses pelo Hamas. Mas alertou: "garantir a paz em Gaza será extraordinariamente complexo".
De acordo com a UE, "o plano de paz requer forte apoio internacional para ter sucesso".
