'Amo Hitler': mensagens de base radical trumpista revelam racismo e nazismo
Escolhi passar a noite da eleição de Donald Trump num evento de um dos grupos mais radicais do movimento reacionário dos EUA. Queria ver quem eram. Enquanto os resultados iam chegando, aquele grupo — em sua maioria homens — transformava a festa em uma declaração de fúria e vingança. Ouvi sugestões de que o retorno à Casa Branca seria agressivo.
Saí, já de madrugada, pelas ruas de Nova York e não me contive. Como conto em meu livro "Tomara que você seja deportado" (Nós), chorei ao caminhar de volta para casa. Não pela derrota dos democratas. Mas por ter entendido que o grupo que chegava ao poder tinha na violência seu instrumento político.
Pouco mais de oito meses depois, uma reportagem do site Publico revela o que eu havia sentido naquela noite. Naquele grupo, chamado de Jovens Republicanos (de 18 aos 40 anos), estavam racistas, neonazistas e machistas.
O site obteve a íntegra de um aplicativo de conversas online no qual estavam diversas lideranças dos republicanos mais jovens e que, atualmente, são a base do movimento ultraconservador dos EUA.
No Telegram, eles se referiam aos negros como macacos e cogitavam colocar seus oponentes políticos em câmaras de gás. Falavam em estuprar seus inimigos e levá-los ao suicídio, e elogiavam os republicanos que, segundo acreditavam, apoiavam a escravidão.
Conforme a reportagem, William Hendrix, vice-presidente dos Jovens Republicanos do Kansas, usou as palavras "n—ga" e "n—guh", variações de um insulto racial, mais de uma dúzia de vezes no chat. Bobby Walker, vice-presidente dos Jovens Republicanos do Estado de Nova York na época, referiu-se ao estupro como "épico". Peter Giunta, que na época era presidente da mesma organização, escreveu em uma mensagem enviada em junho que "todos que votarem não irão para a câmara de gás".
"Podemos consertar os chuveiros? Câmaras de gás não combinam com a estética hitlerista", respondeu Joe Maligno, que anteriormente se identificou como conselheiro geral dos Jovens Republicanos do Estado de Nova York.
"Estou pronto para ver as pessoas queimarem agora", disse Annie Kaykaty, membro do comitê nacional de Nova York.
Desde que o site iniciou a apuração, um membro do chat em grupo foi demitido e a oferta de emprego de outro foi rescindida. Republicanos proeminentes de Nova York, incluindo a deputada Elise Stefanik e o líder da minoria no Senado estadual, Rob Ortt, denunciaram o bate-papo.
As 2.900 páginas de chats, entre o início de janeiro e meados de agosto, revelavam uma campanha interna entre os republicados para que o grupo fosse dominado por plataforma radicalmente pró-Donald Trump. "Muitos dos membros do chat já trabalham no governo ou na política partidária, e um deles atua como senador estadual", disse a reportagem.
"Juntas, as mensagens revelam uma cultura onde a retórica racista, antissemita e violenta circula livremente — e onde o afrouxamento das normas políticas na era Trump tornou esse tipo de conversa menos tabu entre aqueles que se posicionam como os próximos líderes do partido", afirmou.
Os membros do chat ainda citaram o amor pelos nazistas na ala direita de seu partido e o suposto trabalho do presidente para suprimir documentos relacionados aos crimes sexuais contra crianças do rico financista Jeffrey Epstein.
O site aponta que pelo menos uma pessoa no chat do Telegram trabalha no governo Trump: Michael Bartels, que, de acordo com sua conta no LinkedIn, atua como consultor sênior no escritório de consultoria jurídica geral da Administração de Pequenas Empresas dos EUA. "Bartels não teve muito a dizer no chat, mas também não contestou a retórica ofensiva. Ele se recusou a comentar", disse.
Em outra conversa, o presidente do grupo do Kansas informa que um dos Jovens Republicanos de Michigan lhe prometeu que o grupo "votará na pessoa mais à direita" para liderar a organização nacional.
"Ótimo. Eu amo Hitler", respondeu outro membro.
O chat ainda conta com diversas referências ao número "1488". Segundo o site, os supremacistas brancos usam o número porque 14 é o número de palavras no slogan supremacista branco "Devemos garantir a existência do nosso povo e um futuro para as crianças brancas".
Já H é a oitava letra do alfabeto, e 88 é frequentemente usado como uma abreviação para "Heil Hitler".
Alguns eram conscientes dos conteúdos das mensagens. Um dos membros chegou a ironizar: "Se algum dia vazássemos esse chat, estaríamos ferrados", escreveu ele.
