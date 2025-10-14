'Amo Hitler': mensagens de base radical trumpista revelam racismo e nazismo

O site obteve a íntegra de um aplicativo de conversas online no qual estavam diversas lideranças dos republicanos mais jovens e que, atualmente, são a base do movimento ultraconservador dos EUA.

No Telegram, eles se referiam aos negros como macacos e cogitavam colocar seus oponentes políticos em câmaras de gás. Falavam em estuprar seus inimigos e levá-los ao suicídio, e elogiavam os republicanos que, segundo acreditavam, apoiavam a escravidão.

Conforme a reportagem, William Hendrix, vice-presidente dos Jovens Republicanos do Kansas, usou as palavras "n—ga" e "n—guh", variações de um insulto racial, mais de uma dúzia de vezes no chat. Bobby Walker, vice-presidente dos Jovens Republicanos do Estado de Nova York na época, referiu-se ao estupro como "épico". Peter Giunta, que na época era presidente da mesma organização, escreveu em uma mensagem enviada em junho que "todos que votarem não irão para a câmara de gás".

"Podemos consertar os chuveiros? Câmaras de gás não combinam com a estética hitlerista", respondeu Joe Maligno, que anteriormente se identificou como conselheiro geral dos Jovens Republicanos do Estado de Nova York.

"Estou pronto para ver as pessoas queimarem agora", disse Annie Kaykaty, membro do comitê nacional de Nova York.

Desde que o site iniciou a apuração, um membro do chat em grupo foi demitido e a oferta de emprego de outro foi rescindida. Republicanos proeminentes de Nova York, incluindo a deputada Elise Stefanik e o líder da minoria no Senado estadual, Rob Ortt, denunciaram o bate-papo.