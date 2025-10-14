Lula propõe negociar sanções econômicas e políticas com enviado de Trump
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que a negociação entre as delegações do Brasil e dos EUA inclua as tarifas impostas pelos americanos e as medidas políticas de restrição a vistos e outras ações adotadas pelo governo de Donald Trump contra as autoridades brasileiras.
O encontro entre Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, e o secretário de Estado norte-americano deve ocorrer nesta quinta-feira, em Washington. O chefe do Itamaraty desembarca ainda hoje nos EUA, depois de ter estado com o presidente Lula em Roma, no início da semana.
A expectativa era, inicialmente, de que Vieira retornasse ao Brasil, antes de seguir viagem para a capital dos EUA. Mas a escolha foi por antecipar a viagem.
O chanceler desembarca com a missão de dar seguimento, de forma discreta, às negociações que começaram com um telefonema entre Lula e Trump, na semana passada. Dias depois, ele e Rubio falaram por 15 minutos para acertar a agenda do encontro.
Dependendo do andamento do encontro desta semana, Lula e Trump podem ter um encontro ainda no final deste mês. Ambos estarão na Ásia para reuniões.
Lula, porém, já disse que quer tanto o tema econômico como político sobre a mesa.
A estratégia brasileira foi construir um plano em diferentes etapas com os EUA. Uma das percepções do Brasil é de que Trump, vendo como a condenação de Jair Bolsonaro parece ser irreversível, deu os primeiros passos para dar uma guinada na relação com o Brasil. A ligação entre os dois presidentes, assim, foi interpretada como uma tentativa de Trump de avaliar como fazer essa mudança de rumo.
O caminho, agora, é o de criar condições para que novos passos sejam dados, num processo de "construção de confiança".
O primeiro objetivo é "congelar a escalada" que vinha ocorrendo nos últimos dois meses. Termos como "encapsular a crise" foram usados em Brasília. O governo brasileiro considera que, desde o encontro de 39 segundos nos bastidores da ONU em setembro, a Casa Branca deixou de fazer postagens ofensivas contra o Brasil.
Uma vez estabelecida a blindagem, o passo seguinte seria fazer correções na relação bilateral, ainda que de forma gradativa.
Um segundo momento seria, assim, começar a debater quais setores poderiam ser beneficiados por uma redução de tarifas. A escolha do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, para tocar o processo negociador foi considerado como algo dentro da normalidade pelo governo brasileiro. Inclusive como uma forma de legitimar o secretário de Estado dentro de um contexto de disputa interna nos EUA.
Mas Lula também quer convencer Trump a desistir das medidas políticas contra as autoridades brasileiras.
Já na ligação entre os dois líderes, o brasileiro chamou a atenção para a situação das sanções impostas contra membros do governo e do STF. Trump não se comprometeu a nada, mas tampouco tentou justificar.
A meta final é política e desmobilizar a influência bolsonarista em Washington. Com isso, o objetivo é a de congelar o envolvimento e a entrada de Trump e seus assessores nas eleições de 2026 no Brasil. A ingerência seria considerada como uma ameaça para a democracia brasileira.
