Lula propõe negociar sanções econômicas e políticas com enviado de Trump

O chanceler desembarca com a missão de dar seguimento, de forma discreta, às negociações que começaram com um telefonema entre Lula e Trump, na semana passada. Dias depois, ele e Rubio falaram por 15 minutos para acertar a agenda do encontro.

Dependendo do andamento do encontro desta semana, Lula e Trump podem ter um encontro ainda no final deste mês. Ambos estarão na Ásia para reuniões.

Lula, porém, já disse que quer tanto o tema econômico como político sobre a mesa.

A estratégia brasileira foi construir um plano em diferentes etapas com os EUA. Uma das percepções do Brasil é de que Trump, vendo como a condenação de Jair Bolsonaro parece ser irreversível, deu os primeiros passos para dar uma guinada na relação com o Brasil. A ligação entre os dois presidentes, assim, foi interpretada como uma tentativa de Trump de avaliar como fazer essa mudança de rumo.

O caminho, agora, é o de criar condições para que novos passos sejam dados, num processo de "construção de confiança".

O primeiro objetivo é "congelar a escalada" que vinha ocorrendo nos últimos dois meses. Termos como "encapsular a crise" foram usados em Brasília. O governo brasileiro considera que, desde o encontro de 39 segundos nos bastidores da ONU em setembro, a Casa Branca deixou de fazer postagens ofensivas contra o Brasil.