Reconstrução de Gaza levará 'décadas' e custará US$ 70 bi, diz ONU

Segundo a entidade, 84% dos prédios da Faixa de Gaza estão destruídos ou abalados. Na Cidade de Gaza, a taxa chega a 92%.

Diante do desafio, a ONU destacou que terá de mapear as prioridades na reconstrução. Nos próximos três anos, serão necessários US$ 20 bilhões. "Nem todos os locais poderão ser reconstruídos num primeiro momento", disse. "Teremos de escolher quais serão as prioridades", disse.

Para o representante da ONU, "o processo de reconstrução será longo". Parte da prioridade será garantir que material possa entrar em Gaza para a reconstrução de serviços de saneamento e abastecimento de água.

Ajuda ainda não entra

Ainda que a reconstrução já esteja sendo debatida, a ONU alerta que, até agora, Israel não permitiu o aumento da entrada de ajuda humanitária aos palestinos. Nem todos os pontos de fronteira estão abertos ainda e a entidade insiste que, para lidar com a crise, pelo menos 600 caminhões com alimentos e remédios terão de ingressar em Gaza.

Para a entidade, o entusiasmo da entrada em vigor do cessar-fogo não está sendo seguido por ajuda. Só a ONU conta com 190 mil toneladas de materiais que poderiam sendo enviados imediatamente para a população em Gaza.