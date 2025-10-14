Reconstrução de Gaza levará 'décadas' e custará US$ 70 bi, diz ONU
A ONU estima que a reconstrução da Faixa de Gaza poderá levar "décadas" e custará pelo menos US$ 70 bilhões. Numa coletiva de imprensa nesta manhã em Genebra, a entidade revelou que as conversas já estão ocorrendo com governos da Europa, Oriente Médio e com os EUA. Os primeiros sinais recebidos pela ONU teriam sido "positivos" sobre o financiamento desse processo.
Jaco Cilliers, chefe em Jerusalem do Programa da ONU para o Desenvolvimento, apresentou os novos números da dimensão da destruição do território palestinos. "Temos de retirar o equivalente a 55 milhões de toneladas de escombros, o equivalente a 13 pirâmides no Egito", disse.
A estimativa da ONU, em março, era de o custo de reconstrução seria de US$ 53 bilhões. Mas os dados foram revistos para cima.
Segundo a entidade, 84% dos prédios da Faixa de Gaza estão destruídos ou abalados. Na Cidade de Gaza, a taxa chega a 92%.
Diante do desafio, a ONU destacou que terá de mapear as prioridades na reconstrução. Nos próximos três anos, serão necessários US$ 20 bilhões. "Nem todos os locais poderão ser reconstruídos num primeiro momento", disse. "Teremos de escolher quais serão as prioridades", disse.
Para o representante da ONU, "o processo de reconstrução será longo". Parte da prioridade será garantir que material possa entrar em Gaza para a reconstrução de serviços de saneamento e abastecimento de água.
Ajuda ainda não entra
Ainda que a reconstrução já esteja sendo debatida, a ONU alerta que, até agora, Israel não permitiu o aumento da entrada de ajuda humanitária aos palestinos. Nem todos os pontos de fronteira estão abertos ainda e a entidade insiste que, para lidar com a crise, pelo menos 600 caminhões com alimentos e remédios terão de ingressar em Gaza.
Para a entidade, o entusiasmo da entrada em vigor do cessar-fogo não está sendo seguido por ajuda. Só a ONU conta com 190 mil toneladas de materiais que poderiam sendo enviados imediatamente para a população em Gaza.
A Unicef, por exemplo, explicou que 1,7 mil caminhões estão na fronteira, esperando o final verde para entrar.
15 mil pacientes precisam ser evacuados
A OMS (Organização Mundial da Saúde) também começou a ter acesso aos hospitais, depois de meses sem abastecimento. "A pressão sobre os hospitais vai continuar", alertou a entidade. De acordo com a entidade, 15 mil pacientes precisam ser evacuados para que possam ser tratados fora de Gaza.
O mapa feito pela OMS revela a dimensão do abalo na saúde dos sobreviventes. Hoje, 42 mil palestinos precisam viver com danos físicos que mudaram suas vidas. 10 mil deles são crianças. 5 mil com amputações foram realizadas ao longo dos últimos dois anos.
Corpos sendo encontrados sob escombros
Cilliers admitiu que, na limpeza dos escombros, corpos começaram a ser descobertos, em especial em uma mesquita. A constatação revela que os números oficiais de 67 mil mortos poderão aumentar de forma importante nos próximos meses. "Muitos outros corpos poderão ser encontrados", lamentou o representante da ONU.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha também destacou que lidar com os restos mortais será um importante desafio nesta fase de reconstrução, inclusive de israelenses. A preocupação da entidade é ainda sobre o risco de contaminação de armas, com explosivos também soterrados em escombros e não detonados.
Setor privado destruído
Outra preocupação se refere ao setor privado de Gaza. A estimativa da ONU é de que 88% das empresas estejam totalmente ou parcialmente destruídas. A ideia agora é a de criar um sistema de microcrédito para empresários.
