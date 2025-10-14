Trump não se compromete com criação de estado palestino: 'Teremos que ver'
O presidente Donald Trump se recusou a se comprometer com a ideia da criação de um estado palestino, o que seria parte da perspectiva de uma solução de dois Estados como forma de garantir a paz.
"Teremos que ver", disse, ao ser questionado numa entrevista coletiva a bordo do Air Force One, ao retornar do Egito para os EUA. Na segunda-feira, ele assinou um acordo de paz que, segundo o americano, encerrou dois anos de combates em Gaza.
O tratado não cita a possibilidade de uma solução a dois estados, apesar de mais de 140 países já terem reconhecido a soberania palestina.
Por enquanto, porém, Trump diz que quer se concentrar na reconstrução de Gaza.
"Não estou falando de um único Estado, dois Estados ou dois Estados", disse Trump. "Muitas pessoas gostam da solução de um Estado, algumas pessoas gostam da solução de dois Estados. Teremos que ver", insistiu.
Em sua avaliação, qualquer decisão sobre o assunto seria tomada em coordenação com parceiros regionais e internacionais. O governo de Israel já deixou claro que é contra o reconhecimento da soberania palestina.
Num discurso ainda no Egito, Trump afirmou que "temos uma chance única de deixar para trás as velhas rixas e ódios amargos". Ele pediu que os líderes "declararem que nosso futuro não será governado pelas lutas de gerações passadas".
Para algumas alas dos palestinos, isso pode ser a referência de que modelos pensados durante décadas - como a da criação do estado palestino e o direito ao retorno para milhões de refugiados - não estão necessariamente no radar de Trump.
A desocupação de terras palestinas também está mencionada nos acordos e nem no plano com 20 pontos apresentado na semana passada por Trump.
Ainda assim, um momento que marcou o encontro no Egito foi a conversa aparentemente em tom amistoso entre Trump e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.
O palestino havia sido proibido de viajar aos EUA para a Assembleia Geral da ONU, depois que Trump se recusou a lhe dar um visto. Por videoconferência, Abbas pediu que o mundo reconhecesse o estado palestino e alertou que a paz só virá com a solução a dois estados.
Um reconhecimento do papel da Autoridade Palestina na reconstrução de Gaza é ainda incerto e condicionada a que sejam retirados todas as acusações em tribunais internacionais contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
