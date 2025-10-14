Trump não se compromete com criação de estado palestino: 'Teremos que ver'

Por enquanto, porém, Trump diz que quer se concentrar na reconstrução de Gaza.

"Não estou falando de um único Estado, dois Estados ou dois Estados", disse Trump. "Muitas pessoas gostam da solução de um Estado, algumas pessoas gostam da solução de dois Estados. Teremos que ver", insistiu.

Em sua avaliação, qualquer decisão sobre o assunto seria tomada em coordenação com parceiros regionais e internacionais. O governo de Israel já deixou claro que é contra o reconhecimento da soberania palestina.

Num discurso ainda no Egito, Trump afirmou que "temos uma chance única de deixar para trás as velhas rixas e ódios amargos". Ele pediu que os líderes "declararem que nosso futuro não será governado pelas lutas de gerações passadas".

Para algumas alas dos palestinos, isso pode ser a referência de que modelos pensados durante décadas - como a da criação do estado palestino e o direito ao retorno para milhões de refugiados - não estão necessariamente no radar de Trump.

A desocupação de terras palestinas também está mencionada nos acordos e nem no plano com 20 pontos apresentado na semana passada por Trump.