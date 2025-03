Sem punição à fala racista, times brasileiros deveriam sair da Libertadores

A fala racista do presidente da Commebol, Alejandro Domínguez, após sorteio da Libertadores e da Sul-Americana, é o fundo do poço do racismo no futebol.

A questão não é sobre um torcedor anônimo imitando um macaco para um jogador brasileiro, como no caso do jogador Luighi, do Palmeiras. Mas de uma autoridade que comanda os principais campeonatos da América do Sul.

A postura preconceituosa e escancarada de Domínguez estimula e fortalece as práticas racistas dentro e fora do campo. Reforça e reitera o discurso de desumanização colada à raça. Um racismo recreativo, muito comum, infelizmente também entre torcedores.