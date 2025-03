Brasil se torna referência e ensina EUA como se lida com golpistas

Mas ela não veio e é pouco provável que venha, mesmo que o filho 03, Eduardo Bolsonaro, tenha ido aos EUA mendigar qualquer tipo de apoio, como bom vira-lata que é.

O fato é que o STF agiu desde o início de modo diferente do Judiciário americano, dando o peso e a gravidade necessária aos atos golpistas.

A celeridade em julgar centenas de detratores do fatídico dia 8 de janeiro deu uma resposta importante, assim como a unanimidade de votos do STF aceitando as denúncias em sua integridade, para tornar réus todos os envolvidos na trama golpista.

A possível condenação de Jair Bolsonaro parece cada vez mais próxima.

Há uma comparação com o famoso julgamento de Nuremberg, um tribunal penal militar internacional que tinha por objetivo julgar os crimes de altos oficiais nazistas cometidos durante a Segunda Guerra Mundial.

A comparação é válida, não só pela tentativa de golpe, mas por todas as atrocidades cometidas durante a gestão de Bolsonaro, principalmente no descaso com a pandemia e o discurso antivacina.