Afastamento de educadores em SP segue lógica trumpista de perseguição

Segundo a secretaria de educação paulistana, os diretores afastados farão parte do programa Juntos pela Aprendizagem, que inclui uma "requalificação intensiva", entre maio e dezembro. Em nota, a prefeitura diz ainda que "a capacitação, inédita, inclui vivência em outras unidades educacionais e tem como objetivo o aprimoramento da gestão pedagógica para melhorar a aprendizagem de todos os estudantes".

O tom autoritário de Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas vem com um verniz de "requalificação", mas que soa muito mais como perseguição e retaliação aos movimentos grevistas dos professores municipais, do que uma legítima preocupação com os estudantes.

Usar uma avaliação séria como a do Ideb para justificar os afastamentos é, no mínimo, cínico e perverso.

Além disso, não há clareza sobre o conteúdo dessa "requalificação", apenas uma vaga menção para um "aprimoramento da gestão pedagógica".

Outro ponto preocupante é que as unidades atingidas irão receber o "reforço de mais um profissional na equipe gestora", designado pela prefeitura.

Preocupante, porque também não fica claro que tipo de "contribuição" esse novo profissional trará para as unidades.