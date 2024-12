O Natal das periferias: entre desafios e o espírito de celebração

O Natal é uma época que mobiliza desejos, memórias e expectativas. É também um momento que reflete como consumimos, vivemos e nos conectamos. Embora as periferias do Brasil enfrentem desafios únicos, o consumo natalino desses territórios revela muito sobre os valores que atravessam toda a sociedade.

Ao observar o comportamento de consumo no Natal, é evidente que as semelhanças entre as periferias e o restante da sociedade são significativas. O desejo de presentear, especialmente as crianças, é algo universal. Assim como nas classes média e alta, os moradores das periferias planejam suas compras, buscam promoções e valorizam produtos que tragam significado e felicidade para seus familiares.

A troca de presentes não é apenas um ato material, mas uma forma de expressar carinho e reforçar laços. Isso demonstra como o consumo, mesmo em um contexto de restrições financeiras, vai além do simples ato de adquirir produtos: é sobre conectar pessoas e criar memórias.