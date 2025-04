O transporte por motos é um debate necessário para São Paulo

A mobilidade urbana em São Paulo sempre foi um desafio. O crescimento acelerado da cidade e a demanda por transportes rápidos e acessíveis fazem com que novas soluções surjam antes mesmo de serem regulamentadas. Uma delas é o transporte de passageiros por motocicleta, o famoso mototáxi, que já faz parte da rotina de muitas cidades do interior, outras capitais do Brasil e do mundo.

Nas periferias, onde o transporte público é escasso e os deslocamentos curtos são frequentes, o mototáxi se tornou uma solução prática e acessível. Não é novidade. Sempre existiu como uma alternativa espontânea para quem precisa se mover rápido e sem gastar muito.

Com a chegada das empresas de aplicativo, o setor ganhou ainda mais visibilidade. Plataformas que já dominam o transporte por carro e as entregas agora apostam no transporte de passageiros sobre duas rodas. Mas a questão vai além da conveniência: como garantir que essa modalidade funcione com segurança para condutores e passageiros?