Acessibilidade nas periferias: entre o direito e o improviso

A palavra acessibilidade parece bonita nos discursos e nas propagandas oficiais. Mas quando a gente desce do asfalto das avenidas centrais e entra nas vielas da quebrada, ela perde o brilho. A realidade das periferias e favelas, é que o acesso, no sentido mais básico da palavra, ainda é um desafio diário.

Tem viela que não passa cadeira de rodas, escadão onde deveria ter rampa, morro onde o ônibus nem sonha em subir, tem ponto de ônibus sem abrigo, e quando chove (porque chove na favela também), o passageiro se molha, o idoso escorrega e a mãe com criança no colo improvisa com o que dá.

Os relevos das periferias são os primeiros obstáculos, favelas nascem onde a cidade oficial não quer crescer, então ocupamos o que sobra: morro, beira de córrego, fundo de vale. Aí cresce a comunidade, cresce a potência, mas também crescem os problemas, e a acessibilidade, nesse caso, vem sempre por último (quando vem).