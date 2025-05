Mídia hiperlocal e a renda que fica em casa

Tem barulho que a gente só escuta de perto. Não é o ruído da cidade grande, aquele zumbido constante que quase nos ensurdece. Falo daquele som que tem CEP, que tem rosto, que conta a história do nosso lugar. É a rádio comunitária tocando o sucesso do momento misturado com o aviso do posto de saúde. É o jornal do bairro que chega de mão em mão, o blog que denuncia o buraco na rua, o grupo de zap onde a vizinhança se organiza. É a voz hiperlocal, aquela que fala a nossa língua, entende o nosso corre.

Vivemos num mundo conectado, com notícias que rodam o planeta em segundos. Mas, na real, o que pega mesmo, o que muda o nosso dia a dia, muitas vezes tá ali, na esquina. A mídia hiperlocal, seja o carro de som anunciando a promoção do mercadinho, o influenciador da quebrada que dá a dica do rolê, ou o cartaz colado no poste, tem uma força danada. Ela não só informa, ela conecta, cria identidade, fortalece os laços que fazem da comunidade um lar.

Muita gente ainda subestima o impacto dos veículos locais, mas é por eles que a favela se vê, se reconhece e se movimenta. Eles falam a língua do povo, entendem os códigos, respeitam os silêncios e ampliam as vozes. É a tia do brechó anunciando no carro de som, o jovem na laje criando conteúdo que engaja mais que muita campanha de agência, o jornal comunitário cobrindo o que a mídia tradicional ignora, que por vezes preferem as pautas negativas e ligadas a ocorrências policiais. Isso é mídia viva. É território falando com território.