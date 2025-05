Do morro para o multiverso, o universo geek e as favelas

Mas o que isso tudo quer dizer?

Quer dizer que o entretenimento geek não tem CEP nem classe social. O menino que joga Free Fire no celular quebrado tem o mesmo brilho no olho de quem zera no PlayStation 5. A menina que desenha mangá no caderno da escola tá pronta pra ser descoberta por uma editora. E mais: o que vem da favela tem verdade, tem identidade, tem poder de engajamento. E isso tem valor de mercado, sim.

Para as marcas, empresas de mídia, streamings e TVs: olhem com mais atenção para essa cena. Não como público-alvo no sentido tradicional, mas como ecossistema produtor de tendências. E quando se faz comunicação com respeito à cultura local, o resultado é conexão real, e retorno para todos.

As favelas não são apenas consumidoras de conteúdo. São criadoras de universos inteiros. E se o geek vive de imaginar mundos possíveis, ninguém entende melhor de possibilidade do que quem aprende a sonhar em meio à falta. A favela cria até no caos.

Por isso, o convite que eu deixo é esse: se conecte com essa potência. Colabore. Invista. Participe. Porque o futuro do entretenimento também mora na favela, e ele já começou.

O que não se sabe, a FavelaCria.