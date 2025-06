Clima e Quebrada: a favela sente primeiro

Quando discutimos a crise climática, os mais vulneráveis sentem primeiro. E sentem mais forte. Enquanto nos bairros ricos o calor é abafado por árvores e parques, na favela a brisa esbarra no concreto quente, no asfalto sem sombra, nas casas coladas umas nas outras. Quando tá calor, aqui vira estufa. Quando esfria, vira geladeira. Não tem meio-termo: é no extremo que a gente vive.

As estatísticas mostram o que já percebemos diariamente: a diferença de temperatura entre bairros vizinhos pode chegar a 8 graus. Oito graus! Ou seja, enquanto alguém em Moema liga o ar-condicionado, em Paraisópolis tá todo mundo suando, com a laje fervendo. Quando a Vila Mariana coloca um moletom leve, em Heliópolis já tem gente dormindo de touca e três cobertores.

Esse descompasso não é natural, é social. A gente mora nas áreas mais desmatadas, com menos áreas verdes, menos infraestrutura, menos investimento. Mas a quebrada resiste - e planta.