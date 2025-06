O poder de compra da favela: Desvendando o mercado periférico

Nas favelas, o dinheiro circula diferente. Quando um morador compra na mercearia da esquina ou na loja de roupas da vizinha, essa renda não vai parar no exterior nem some em grandes conglomerados. Ela fica dentro do território. Paga o curso do filho do comerciante, reforma a casa da dona da lanchonete, faz girar a economia local.

Esse efeito multiplicador é uma das maiores forças do consumo periférico: cada real investido dentro da favela gera impacto direto e imediato para quem vive ali. É geração de renda, oportunidade e autonomia.

Tendências que as marcas estão (ou deveriam estar) de olho

Tem marca acordando para isso. Nos últimos anos, empresas de diferentes setores - de alimentos a bancos digitais - têm olhado para as periferias não como "um problema a resolver", mas como um mercado potente, diverso e fiel.

A lógica muda completamente: ao invés de impor um produto pronto, começam a ouvir o consumidor local. Vêem que a favela cria tendências, dita moda, testa soluções e tem comportamento de consumo único: quer qualidade, preço justo e, acima de tudo, respeito.

E não adianta chegar só com promoção ou ação pontual. É preciso presença, escuta ativa e relacionamento verdadeiro. É patrocinar o evento cultural da comunidade, apoiar o jornal local, investir na formação de jovens criativos, construir juntos.