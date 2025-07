Paraisópolis nos extremos: calor e frio escancaram a desigualdade

O calor extremo vem acompanhado da falta d'água. No frio, o cenário não é muito melhor: sem chuveiro quente, o banho vira sofrimento, aumentando casos de doenças respiratórias. No calor, 35°C sem um gole fresco é um pesadelo; no frio, 8°C sem cobertor é tortura. Quem tem sequelas de saúde, como pós-covid, sofre em dobro.

Ondas de calor agravam hipertensão, diabetes e causam insolação ou colapso térmico. Já o frio severo amplia crises de asma, bronquite e até pneumonia - doenças que podem matar em moradias sem vedação e com umidade alta. Idosos e crianças são as maiores vítimas desses extremos.

Calor ou frio, o efeito é o mesmo: dias de trabalho perdidos, consultas canceladas, noites em claro. Histórias que não viram manchete, mas pesam no corpo e no bolso. E enquanto uns regulam a temperatura com um botão, outros improvisam com toalhas nas frestas ou dormem no chão para escapar do calor.

Mesmo assim, Paraisópolis planta e se reinventa. Hortas de laje, jardins verticais, mutirões de plantio. Verde é ar-condicionado democrático e, no frio, ajuda a reduzir ventos cortantes. Essas soluções, somadas a projetos de energia solar comunitária e telhados reflexivos, são caminhos para amenizar extremos.

Justiça climática exige ação: abastecimento de água confiável, infraestrutura verde, programas para telhados claros ou verdes, ventilação cruzada e aquecimento seguro nas casas. Urbanismo das quebradas precisa de parques, corredores verdes e arborização dentro, não só ao redor.

Quem vive aqui entende o problema melhor do que qualquer consultor. As soluções de dentro para fora já existem; falta investimento e vontade política para ampliá-las. Sustentabilidade não é luxo, é sobrevivência.