Qualidade de vida, saúde e bem-estar nos territórios periféricos

Quando falamos de qualidade de vida, saúde e bem-estar, o debate nas grandes cidades muitas vezes foca no autocuidado, terapias, alimentação saudável e equilíbrio emocional. Nos bairros nobres, o bem-estar é tratado quase como rotina, direito adquirido, academias, espaços de relaxamento, consultas com psicólogos e práticas integrativas estão a poucos passos de quem tem recursos.

Mas, nas periferias, o cenário é outro. Aqui, o que nos move diariamente é a sobrevivência. O autocuidado, tão debatido nos centros urbanos, não faz parte do dia a dia da maioria dos moradores da quebrada. Não é escolha, é contexto.

Na laje da vizinha, o domingo não é para meditar, é para planejar como esticar o almoço até a janta. O cansaço não se resolve com pilates, mas com reza, conversa na calçada e apoio de quem vive o mesmo corre. A saúde mental se esconde atrás da necessidade: quem precisa garantir o sustento, cuidar dos filhos, enfrentar o ônibus lotado, não tem tempo, às vezes nem espaço, para sentir, falar, respirar.