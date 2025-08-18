Qualidade de vida, saúde e bem-estar nos territórios periféricos
Quando falamos de qualidade de vida, saúde e bem-estar, o debate nas grandes cidades muitas vezes foca no autocuidado, terapias, alimentação saudável e equilíbrio emocional. Nos bairros nobres, o bem-estar é tratado quase como rotina, direito adquirido, academias, espaços de relaxamento, consultas com psicólogos e práticas integrativas estão a poucos passos de quem tem recursos.
Mas, nas periferias, o cenário é outro. Aqui, o que nos move diariamente é a sobrevivência. O autocuidado, tão debatido nos centros urbanos, não faz parte do dia a dia da maioria dos moradores da quebrada. Não é escolha, é contexto.
Na laje da vizinha, o domingo não é para meditar, é para planejar como esticar o almoço até a janta. O cansaço não se resolve com pilates, mas com reza, conversa na calçada e apoio de quem vive o mesmo corre. A saúde mental se esconde atrás da necessidade: quem precisa garantir o sustento, cuidar dos filhos, enfrentar o ônibus lotado, não tem tempo, às vezes nem espaço, para sentir, falar, respirar.
Nas vielas, bem-estar ainda é visto como luxo. A ideia de direito básico parece distante: falta acesso à infraestrutura, lazer, atendimento psicológico gratuito, áreas verdes para refugiar o corpo e o pensamento. A gente aprende cedo a engolir o choro, porque o jogo sempre foi duro.
E, mesmo assim, existe um jeito próprio de cuidar da saúde, porque favela resiste, inventa, cria solução onde não existe recurso. É na roda de conversa, no samba da comunidade, no futebol do campinho, que o morador da periferia busca alívio das tensões. O apoio mútuo, a força coletiva e a solidariedade são terapias que não cabem em planilha.
Enquanto os grandes centros discutem autocuidado como tendência, aqui lutamos para que saúde e bem-estar sejam reconhecidos como direitos, não como privilégios. A favela faz muito com pouco. Projetos sociais ocupam espaços abandonados, agentes comunitários visitam casas, coletivos promovem rodas de autocuidado psicológico, tudo por iniciativa de quem mora e sente o território.
A pergunta que fica é: por quanto tempo vamos aceitar que o direito ao bem-estar seja silenciado nas periferias? Ter saúde mental não pode ser privilégio de condomínio. Precisa ser política pública de favela, construída coletivamente, reconhecendo que aqui, onde o horizonte é limitado por muros e concreto, o que se escuta precisa virar prioridade.
A quebrada existe, resiste e merece viver. Porque bem-estar é direito de todo mundo, e quem vive aqui sabe que cuidar de si é, acima de tudo, um ato de resistência.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.