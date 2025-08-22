Publicidade inclusiva: além da vitrine, presença real

Falar de publicidade e comunicação inclusiva virou tendência nas reuniões das grandes agências e nos eventos de marketing das marcas famosas. Finalmente, se discute a importância de mostrar caras diferentes, gente preta, gorda, trans, da quebrada, no horário nobre da TV e nos outdoors das avenidas. Mas será que estamos mesmo mudando ou só pintando a fachada da diversidade para agradar às métricas do mês?

Representatividade não é favor, nem cota simbólica. As favelas sabem bem, presença de verdade vai além de aparecer. Não basta ser modelo de fundo de campanha ou matéria de um domingo. Precisa ter espaço de fala, de criação, de decisão. Precisa ser reconhecido como quem movimenta cultura, influência e consumo, porque é isso que o povo periférico faz há décadas, mesmo sem o holofote.

Dentro da favela, a comunicação é viva, rápida e potente. Os influenciadores que brotam daqui carregam as marcas do concreto e das vielas no tom de voz, no jeito de vestir, na força do olhar. Eles se tornam referência não porque alguém decidiu colocar um rosto "diverso" no briefing. É porque a vida ensinou a driblar problema, criar solução, se reinventar a cada dia.