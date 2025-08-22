Publicidade inclusiva: além da vitrine, presença real
Falar de publicidade e comunicação inclusiva virou tendência nas reuniões das grandes agências e nos eventos de marketing das marcas famosas. Finalmente, se discute a importância de mostrar caras diferentes, gente preta, gorda, trans, da quebrada, no horário nobre da TV e nos outdoors das avenidas. Mas será que estamos mesmo mudando ou só pintando a fachada da diversidade para agradar às métricas do mês?
Representatividade não é favor, nem cota simbólica. As favelas sabem bem, presença de verdade vai além de aparecer. Não basta ser modelo de fundo de campanha ou matéria de um domingo. Precisa ter espaço de fala, de criação, de decisão. Precisa ser reconhecido como quem movimenta cultura, influência e consumo, porque é isso que o povo periférico faz há décadas, mesmo sem o holofote.
Dentro da favela, a comunicação é viva, rápida e potente. Os influenciadores que brotam daqui carregam as marcas do concreto e das vielas no tom de voz, no jeito de vestir, na força do olhar. Eles se tornam referência não porque alguém decidiu colocar um rosto "diverso" no briefing. É porque a vida ensinou a driblar problema, criar solução, se reinventar a cada dia.
Quando uma marca quer "se conectar" com a favela e acha que colocar uma pessoa preta ou periférica na propaganda resolve, está desperdiçando a verdadeira potência da diversidade. Porque representatividade, sem propósito, vira vitrine vazia: um comercial bonito, mas sem raiz.
A diferença está na presença real. É preciso criar campanhas a partir de quem vive a rua, sente o transporte lotado, conhece o vocabulário que só aprende quem toma chuva esperando o busão. Quando um influenciador periférico fala, ele não interpreta, ele transmite. Mostra conquistas, mas não esconde desafio. Compartilha resiliência, sem romantizar a dureza do corre.
A publicidade precisa ouvir mais, criar junto, abrir espaço na tomada de decisão. Porque diversidade não é tendência: é a realidade do país, é urgência, é identidade. Não adianta só fazer a "inclusão da imagem", tem que incluir a história, a escuta, o protagonismo de quem faz o Brasil acontecer todo dia fora da bolha.
A conexão verdadeira nasce do respeito. Da escuta atenta à vivência. Quando isso acontece, a marca não só se comunica, ela pertence. E o povo da quebrada deixa de ser só o consumidor a ser conquistado e passa a ocupar o lugar de criador, multiplicador, dono da sua própria narrativa.
Publicidade inclusiva de verdade é aquela que entende: diversidade não é favor, nem obrigação. É potência, é projeção de futuro. E o futuro já começou, do beco pro anúncio, da viela pra timeline. E aí, vai continuar só olhando ou vai colar junto?
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.