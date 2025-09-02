Dados da quebrada: o ouro esquecido do mercado

Esses números não são pequenos. Se fosse um país, a economia das favelas estaria entre as 40 maiores do mundo. E não se trata apenas de sobrevivência, a população investe em beleza, tecnologia, gastronomia, moda, educação. Marcas que ainda tratam as favelas como um mercado secundário deixam de acessar um público que não só consome, mas cria tendências que depois são replicadas no restante da sociedade.

Cada esquina carrega um comportamento de consumo próprio. A manicure que dita moda no bairro tem mais influência que muitos influenciadores digitais. O mercadinho de viela é termômetro de preços e lançamentos. O boca a boca corre mais rápido que algoritmo, mas sem escuta ativa as empresas não conseguem traduzir isso em inteligência de mercado. Dados não são só números, são narrativas, cultura e contexto capazes de transformar a comunicação em algo relevante.

O que trava esse avanço é a falta de confiança em pesquisas feitas por dentro da favela. Há dependência excessiva de dados centralizados, quase sempre desatualizados. E, acima de tudo, persiste uma visão estereotipada que enxerga a quebrada apenas como mercado de baixo valor, quando na prática é território de alto potencial e criatividade infinita.

A saída está em apoiar a criação de centros de dados liderados por moradores, que conhecem a fundo os territórios e suas dinâmicas. Pesquisadores locais são capazes de mapear consumo com precisão e sensibilidade cultural, produzindo informações que não apenas revelam potenciais de negócio, mas também fortalecem a própria favela como protagonista. Isso não é filantropia, é inteligência de mercado aplicada ao futuro.

As favelas não querem ser só cenário de campanha, querem ser reconhecidas como potência econômica e criativa. Enquanto marcas continuarem olhando apenas para relatórios de ar-condicionado, vão deixar escapar o ouro escondido nas vielas. O futuro dos negócios no Brasil depende da coragem de enxergar a quebrada não como lacuna, mas como fonte legítima de dados, vida e inovação.