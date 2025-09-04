O futuro das marcas é periférico

Os exemplos estão diante dos nossos olhos. Startups de finanças populares conquistaram milhões de clientes porque entenderam que o banco da quebrada não é agência de luxo, mas aplicativo leve que funciona em celular simples. Marcas de beleza cresceram porque reconheceram que o cabelo crespo precisa ser celebrado, não domesticado. Plataformas de delivery explodiram porque criaram soluções logísticas a partir do conhecimento local, contratando motoqueiros da comunidade, ajustando rotas às vielas e respeitando o tempo da rua.

Esses casos mostram que a favela não é apenas público consumidor, é protagonista de novos modelos de negócio. O que nasce aqui ganha o Brasil, e depois o mundo. Foi assim com a música, com a moda, com a gastronomia e está sendo assim também com a tecnologia e a publicidade. A quebrada sempre esteve à frente, o problema é que por muito tempo o mercado se recusou a enxergar.

Investir na favela pode virar case, mas enquanto o objetivo for apenas esse, embalado pela pressa de mostrar falsa sintonia e conexão, os resultados serão sempre aquém do que se pode conquistar com propósito real. É nesse ponto que se revela o favelawashing escrachado, quando marcas usam a quebrada apenas como vitrine para campanhas. O que se ganha com essa postura é curto e raso, porque não gera impacto, não cria riqueza compartilhada e não retroalimenta o território. A favela não pode ser tratada apenas como consumidora de algo industrializado e sem sustentabilidade, mas como parceira ativa de um processo que beneficia quem investe e quem vive aqui.

Não é exagero dizer que as marcas que ainda apostam apenas no velho discurso de inclusão simbólica estão com os dias contados. Representatividade não se mede em uma foto de campanha, mas em presença real, em investimento consistente e em reconhecimento de talentos e lideranças locais. A favela não aceita mais ser figurante, quer participar da criação, da decisão e da distribuição de valor.

É preciso coragem para encarar isso. Marcas que não dividirem espaço com os criadores da favela, que não ouvirem seus influenciadores autênticos e que não respeitarem a cultura que nasce nas vielas, vão perder relevância. Porque o consumidor periférico não é mais passivo, é crítico, conectado e sabe diferenciar quem está presente de verdade de quem só aparece quando convém.

O futuro das marcas é periférico porque é aqui que a cultura se reinventa todos os dias. É aqui que a inovação nasce, que o consumo se redefine e que o Brasil encontra sua própria identidade. Quem enxergar isso primeiro vai sair na frente, quem não enxergar vai ficar para trás.