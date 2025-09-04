O futuro das marcas é periférico
Quem não se conectar de forma legítima com as favelas corre o risco de desaparecer nos próximos anos.
O mercado publicitário ainda insiste em olhar para as favelas como espaço de risco ou de caridade. Essa visão não apenas é ultrapassada, como pode custar caro para as marcas que não entenderem o movimento. O futuro está na periferia, e quem não se conectar de forma legítima corre o risco de desaparecer.
Não é discurso, é realidade comprovada. Hoje já são mais de 20 milhões de moradores que movimentam cerca de R$ 300 bilhões por ano. Isso é maior que o PIB de muitos países, mas ainda tratado como dado secundário em relatórios oficiais. Quem vive na quebrada sabe: não existe um único real gasto aqui que não circule de mão em mão, fortalecendo uma cadeia produtiva local, criativa e inovadora. É uma economia viva, pulsante e com fome de protagonismo.
Os exemplos estão diante dos nossos olhos. Startups de finanças populares conquistaram milhões de clientes porque entenderam que o banco da quebrada não é agência de luxo, mas aplicativo leve que funciona em celular simples. Marcas de beleza cresceram porque reconheceram que o cabelo crespo precisa ser celebrado, não domesticado. Plataformas de delivery explodiram porque criaram soluções logísticas a partir do conhecimento local, contratando motoqueiros da comunidade, ajustando rotas às vielas e respeitando o tempo da rua.
Esses casos mostram que a favela não é apenas público consumidor, é protagonista de novos modelos de negócio. O que nasce aqui ganha o Brasil, e depois o mundo. Foi assim com a música, com a moda, com a gastronomia e está sendo assim também com a tecnologia e a publicidade. A quebrada sempre esteve à frente, o problema é que por muito tempo o mercado se recusou a enxergar.
Investir na favela pode virar case, mas enquanto o objetivo for apenas esse, embalado pela pressa de mostrar falsa sintonia e conexão, os resultados serão sempre aquém do que se pode conquistar com propósito real. É nesse ponto que se revela o favelawashing escrachado, quando marcas usam a quebrada apenas como vitrine para campanhas. O que se ganha com essa postura é curto e raso, porque não gera impacto, não cria riqueza compartilhada e não retroalimenta o território. A favela não pode ser tratada apenas como consumidora de algo industrializado e sem sustentabilidade, mas como parceira ativa de um processo que beneficia quem investe e quem vive aqui.
Não é exagero dizer que as marcas que ainda apostam apenas no velho discurso de inclusão simbólica estão com os dias contados. Representatividade não se mede em uma foto de campanha, mas em presença real, em investimento consistente e em reconhecimento de talentos e lideranças locais. A favela não aceita mais ser figurante, quer participar da criação, da decisão e da distribuição de valor.
É preciso coragem para encarar isso. Marcas que não dividirem espaço com os criadores da favela, que não ouvirem seus influenciadores autênticos e que não respeitarem a cultura que nasce nas vielas, vão perder relevância. Porque o consumidor periférico não é mais passivo, é crítico, conectado e sabe diferenciar quem está presente de verdade de quem só aparece quando convém.
O futuro das marcas é periférico porque é aqui que a cultura se reinventa todos os dias. É aqui que a inovação nasce, que o consumo se redefine e que o Brasil encontra sua própria identidade. Quem enxergar isso primeiro vai sair na frente, quem não enxergar vai ficar para trás.
