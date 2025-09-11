Entre a polarização e a valorização dos territórios periféricos

O que se busca é respeito, é participação na construção do próprio destino. Até porque ninguém sonha em nascer numa favela, mas melhorar as condições de vida de quem não teve outras possibilidades não deveria soar negativo. Pelo contrário, deveria ser entendido como um chamado a acelerar as mudanças, para que a favela, um dia, seja memória afetiva e lembrança viva da superação, e não uma condição que alguém queira manter.

E é curioso observar como qualquer expressão de potência periférica parece incomodar. Uma conquista cultural, um prêmio internacional, um coletivo que ganha visibilidade, tudo isso gera reações previsíveis: de um lado, os que reduzem a narrativa à romantização da pobreza; de outro, os que criminalizam, como se cada gesto fosse uma afronta à ordem.

Quase ninguém, porém, enxerga o essencial: esses exemplos também escancaram a ausência gritante de direitos básicos. E é justamente aí que mora a provocação. Por que, quando se trata de favela, tão poucos conseguem enxergar para além dos rótulos?

Reconhecer a favela não é o mesmo que defendê-la como está. Muito pelo contrário. Cultura, educação, esporte, saúde, urbanização, tudo isso deve ser direito de quem vive nesses territórios.

Ter a chance de construir uma vida melhor é o objetivo de todos. E quem desejar sair da favela, se tiver condições, tem todo o direito disso.

O erro está em confundir o improviso criativo, essa capacidade de transformar uma lata em tambor, um beco em palco, uma laje em sala de aula, com o "jeitinho" da malandragem. Não se trata de glamourizar a falta, mas de reconhecer a inteligência que brota apesar dela.