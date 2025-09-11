Entre a polarização e a valorização dos territórios periféricos
Falar de favela ainda desperta paixões imediatas, quase sempre distorcidas. Ou é o peso das manchetes negativas que reduzem territórios inteiros a estatísticas de violência, ou é o desconforto diante de qualquer tentativa de reconhecimento, como se celebrar conquistas fosse sinônimo de romantizar a pobreza.
Sempre me chama atenção o espaço desproporcional que a favela ocupa nas páginas policiais, quase sempre reduzida a problema, como se fosse sinônimo de insegurança.
Quando, no entanto, surge uma notícia de valorização, um gesto de respeito ou uma provocação para reconhecer os criativos e inovadores que brotam desses territórios, logo aparece quem acuse de "glamourizar a pobreza". Nada mais distante da realidade.
O que se busca é respeito, é participação na construção do próprio destino. Até porque ninguém sonha em nascer numa favela, mas melhorar as condições de vida de quem não teve outras possibilidades não deveria soar negativo. Pelo contrário, deveria ser entendido como um chamado a acelerar as mudanças, para que a favela, um dia, seja memória afetiva e lembrança viva da superação, e não uma condição que alguém queira manter.
E é curioso observar como qualquer expressão de potência periférica parece incomodar. Uma conquista cultural, um prêmio internacional, um coletivo que ganha visibilidade, tudo isso gera reações previsíveis: de um lado, os que reduzem a narrativa à romantização da pobreza; de outro, os que criminalizam, como se cada gesto fosse uma afronta à ordem.
Quase ninguém, porém, enxerga o essencial: esses exemplos também escancaram a ausência gritante de direitos básicos. E é justamente aí que mora a provocação. Por que, quando se trata de favela, tão poucos conseguem enxergar para além dos rótulos?
Reconhecer a favela não é o mesmo que defendê-la como está. Muito pelo contrário. Cultura, educação, esporte, saúde, urbanização, tudo isso deve ser direito de quem vive nesses territórios.
Ter a chance de construir uma vida melhor é o objetivo de todos. E quem desejar sair da favela, se tiver condições, tem todo o direito disso.
O erro está em confundir o improviso criativo, essa capacidade de transformar uma lata em tambor, um beco em palco, uma laje em sala de aula, com o "jeitinho" da malandragem. Não se trata de glamourizar a falta, mas de reconhecer a inteligência que brota apesar dela.
O problema é que a polarização sempre se repete: de um lado, a criminalização; de outro, a romantização. E no meio disso, o que realmente importa some.
Pouco se fala do direito à moradia digna, ao saneamento básico, ao transporte decente, às oportunidades capazes de romper ciclos de desigualdade. Enquanto isso, seguimos tratando territórios que produzem cultura, inovação e economia como se fossem apenas problema.
Ignora-se que é das vielas que brotam linguagens, estéticas e soluções que o Brasil inteiro depois consome.
O que precisamos é simples de entender, mas exige coragem: escutar de verdade quem mora e vive a favela, valorizar sua cultura sem maquiar as faltas que doem no dia a dia, cobrar políticas públicas que passem da promessa para a prática e exigir que marcas e instituições deixem de lado campanhas emocionais passageiras para assumir compromissos reais e duradouros com o território.
A favela não precisa ser defendida como paraíso, nem atacada como inferno. Ela é vida pulsando. É luta, desigualdade, cultura, improviso criativo. É contradição e, ao mesmo tempo, possibilidade.
Reconhecer essa complexidade não é concessão. É condição. Porque transformar a favela, e com ela o Brasil, exige coragem.
A coragem de encarar o território como ele é: cheio de desafios, mas também cheio de caminhos para um futuro que precisa, urgentemente, ser comum a todos nós.
