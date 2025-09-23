Quando a representatividade encontra a voz, todos ganham
Todo ano aparece pesquisa dizendo que aumentou a presença de mulheres e pessoas negras nas propagandas. Aí a gente comemora, compartilha post, rola até tapinha nas costas do mercado publicitário. Mas a pergunta que não cala é simples: essa tal representatividade já virou poder real pra quem vive nas periferias? Ou só trocaram os rostos e a voz da favela continua silenciada?
Levantamento da SA365, Elife e Buzzmonitor mostrou que, em 2024, entre os 20 maiores anunciantes do Brasil, 59,7% das campanhas digitais tinham mulheres e 39,9% tinham pessoas negras ou pardas. Bonito na planilha, né? Só que o IBGE tá aí lembrando que negros e pardos já são 55,5% da população. Ou seja, há uma diferença de quase 16 pontos percentuais entre quem aparece nas telas daqueles que estão nos registros oficiais.
Agora pensa comigo: beleza, botaram mais mulheres e negros nos anúncios. Mas quem tá roteirizando, dirigindo, assinando a arte? O povo do bairro, os comunicadores da quebrada? Raridade. A maioria dessas ações ainda nasce longe das ruas, das vielas, dos muros que inspiram o cotidiano. No máximo pegam a favela de cenário, colocam um rooftop colorido, um grafite bonito e pronto, está feita a "campanha inclusiva". Só que ninguém ali ouviu dona Maria que mora na caxa baixa ou trocou ideia com o Principe das Entregas que faz viral no Instagram de Paraisópolis.
Chegou a hora de virar a chave. Não basta só mudar quem aparece na frente da câmera, tem que mudar quem segura a caneta. Tem que trazer quem sente na pele, no peito e no bolso o que é viver na quebrada, pra criar, escrever, dirigir e aprovar. Gente que coloca a vida da comunidade dentro do vídeo, do post, da campanha. Isso sim é potência de verdade.
E sabe qual é o pulo do gato? É jogar na roda as experiências reais. Mostrar as campanhas que acertaram no tom, e também aquelas que escorregaram feio, caíram no clichê e tomaram chuva de crítica nos comentários. Bora puxar esse papo nos stories, nos grupos, nas rodas de samba: quando foi que você se sentiu representado de verdade numa propaganda? E quando percebeu que era só marketing de ocasião?
Se querem conexão de verdade nas periferias, tá na hora de abrir espaço pro protagonismo do território. Diversidade só no visual é número bonito em apresentação, mas engajamento real é quando o povo sente que tá ali de corpo e alma, da cria pra cria.
Se você é profissional do mercado, consumidor da quebrada ou só quer ver uma comunicação mais justa, entra nesse debate. Marque as campanhas que te representam, aponta as que usam a favela só de fundo e cobra que a quebrada dirija o próprio holofote.
No fim das contas, todo mundo quer ser visto. Mas ser ouvido, decidir a conversa e ditar o rumo, é privilégio de quem pega a direção. Representatividade na publicidade só faz sentido quando rima com autonomia. Senão, é só figurante de luxo.
E aí, vai deixar passar ou vai puxar o microfone dessa vez?
