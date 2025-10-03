O Brasil invisível que se torna protagonista
Imagine por um momento: mais da metade do Brasil está invisível. Não por falta de presença, mas por falta de reconhecimento. O estudo da Data-Makers O Brasil Invisível: Insights sobre o consumidor de baixa renda não apenas apresenta dados, ele expõe uma revolução silenciosa que acontece nas periferias, onde a vida pulsa mais forte e a solidariedade se transforma em potência.
A ideia de que causas sociais são privilégio das elites cai por terra diante dos números. O estudo mostra que 88% das pessoas de baixa renda valorizam os direitos dos idosos, 87% defendem a inclusão de pessoas com deficiência e 86% se preocupam com o bem-estar animal. Essa empatia nasce onde a dor vira cuidado coletivo. Enquanto classes mais altas debatem sustentabilidade, a periferia já pratica, muitas vezes por necessidade, mas também por consciência.
O mercado, no entanto, ainda subestima esse consumidor. 59% pretendem aumentar seus gastos em 2025. O celular se consolidou como centro comercial das periferias, com 49% preferindo compras pelo mobile, superando todas as classes sociais. É autonomia digital, democracia no consumo. A pergunta é: quantas marcas ainda tratam esse público como se não existisse?
As periferias estão conectadas e engajadas. 91% acessam internet diariamente, estão no Instagram (77%), TikTok (50%) e Facebook (71%). Consomem, produzem e influenciam. Mas 60% não se sentem representados pela publicidade. Estão hiperconectados e invisíveis ao mesmo tempo. Como o mercado ignora justamente quem movimenta suas plataformas?
Esse cenário é um convite à transformação. Com tamanha digitalização, marcas podem adotar estratégias mobile-first que falem com esse público, não sobre ele. Com valores sociais e ambientais enraizados, existe a oportunidade de conexões genuínas. A influência também precisa mudar de foco: 57% são impactados por figuras públicas, mas a identificação cultural é a chave. Influenciadores que vivem a realidade periférica convertem muito mais do que celebridades distantes.
Outro campo fértil é o empreendedorismo comunitário. O consumo consciente cria terreno para cooperativas, negócios de impacto e economia criativa periférica. Não se trata de assistencialismo, mas de economia que gira, cresce e fortalece territórios.
As políticas públicas também precisam acompanhar essa potência. Se quase dois terços querem consumir mais e o percentual de conectados é elevado, inclusão digital e fomento ao empreendedorismo local não são metas para o futuro, mas urgências do presente. Inclusão digital já é uma realidade consolidada, mas ainda precisa ser ampliada.
As lideranças locais são catalisadoras desse processo. Com alta capacidade de mobilização digital e forte adesão a causas sociais, cada líder pode ser multiplicador de oportunidades. Cada território pode ser laboratório de inovação social.
A reflexão é direta: que Brasil estamos construindo quando metade da população segue invisível para o mercado? O estudo não é só pesquisa, é espelho e convite. Marcas, agências, lideranças e empreendedores têm a chance de participar da maior revolução de consumo e cidadania do país, uma revolução que nasce das periferias e se espalha para o centro.
O Brasil invisível quer ser visto e reconhecido como parceiro na construção de um país mais justo e próspero. Se você é marca, fale com a periferia. Se é agência, crie campanhas que pertençam, não apenas representem. Se é liderança comunitária, saiba que seu território é potência econômica, social e cultural. Se é empreendedor, entenda: a periferia não é mercado emergente, é mercado presente, ativo e consciente.
O Brasil invisível agora se revela em toda a sua força. Agora a escolha é nossa: continuamos fingindo que não vemos ou reconhecemos a força transformadora que sempre esteve ali? A revolução já começou. O tempo da invisibilidade acabou. O tempo da parceria genuína chegou.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.