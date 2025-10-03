O Brasil invisível que se torna protagonista

As periferias estão conectadas e engajadas. 91% acessam internet diariamente, estão no Instagram (77%), TikTok (50%) e Facebook (71%). Consomem, produzem e influenciam. Mas 60% não se sentem representados pela publicidade. Estão hiperconectados e invisíveis ao mesmo tempo. Como o mercado ignora justamente quem movimenta suas plataformas?

Esse cenário é um convite à transformação. Com tamanha digitalização, marcas podem adotar estratégias mobile-first que falem com esse público, não sobre ele. Com valores sociais e ambientais enraizados, existe a oportunidade de conexões genuínas. A influência também precisa mudar de foco: 57% são impactados por figuras públicas, mas a identificação cultural é a chave. Influenciadores que vivem a realidade periférica convertem muito mais do que celebridades distantes.

Outro campo fértil é o empreendedorismo comunitário. O consumo consciente cria terreno para cooperativas, negócios de impacto e economia criativa periférica. Não se trata de assistencialismo, mas de economia que gira, cresce e fortalece territórios.

As políticas públicas também precisam acompanhar essa potência. Se quase dois terços querem consumir mais e o percentual de conectados é elevado, inclusão digital e fomento ao empreendedorismo local não são metas para o futuro, mas urgências do presente. Inclusão digital já é uma realidade consolidada, mas ainda precisa ser ampliada.

As lideranças locais são catalisadoras desse processo. Com alta capacidade de mobilização digital e forte adesão a causas sociais, cada líder pode ser multiplicador de oportunidades. Cada território pode ser laboratório de inovação social.

A reflexão é direta: que Brasil estamos construindo quando metade da população segue invisível para o mercado? O estudo não é só pesquisa, é espelho e convite. Marcas, agências, lideranças e empreendedores têm a chance de participar da maior revolução de consumo e cidadania do país, uma revolução que nasce das periferias e se espalha para o centro.