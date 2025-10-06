Do centro à periferia o Outubro Rosa é todo dia

Outubro Rosa não é uma cor, um laço, nem uma data no calendário. É um chamado à consciência, daqueles que entendem que cuidar da vida não pode ser campanha de temporada. A luta contra o câncer de mama precisa ser contínua, humana e territorial. Não basta repetir slogans de prevenção, é preciso garantir que a informação chegue onde o medo ainda fala mais alto, e que o diagnóstico precoce seja realidade possível para todas as mulheres, não privilégio de poucas.

Mesmo na era digital, onde tudo parece estar ao alcance de um clique, o câncer de mama ainda assusta, confunde e silencia. Muitas mulheres evitam o exame por vergonha, por falta de informação ou simplesmente por não saber aonde ir. Esse silêncio é uma das maiores barreiras à cura. Informação salva vidas, mas precisa ser viva, próxima e dita na linguagem de quem mais precisa ouvir.

Mas o debate não pode se limitar ao câncer de mama. Outubro também é tempo de jogar luz sobre outros tipos de câncer: o de pulmão, que mais mata no Brasil, o de próstata, que ainda enfrenta preconceito e desinformação, e o de pele, que é o mais diagnosticado no país. Cada um traz desafios próprios de prevenção, diagnóstico e tratamento. E todos exigem atenção permanente. Porque saúde é direito, e a vigilância precisa estar na agenda o ano inteiro, inclusive para discutir os cuidados paliativos, fundamentais quando a medicina ainda não oferece cura.