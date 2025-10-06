Do centro à periferia o Outubro Rosa é todo dia
Outubro Rosa não é uma cor, um laço, nem uma data no calendário. É um chamado à consciência, daqueles que entendem que cuidar da vida não pode ser campanha de temporada. A luta contra o câncer de mama precisa ser contínua, humana e territorial. Não basta repetir slogans de prevenção, é preciso garantir que a informação chegue onde o medo ainda fala mais alto, e que o diagnóstico precoce seja realidade possível para todas as mulheres, não privilégio de poucas.
Mesmo na era digital, onde tudo parece estar ao alcance de um clique, o câncer de mama ainda assusta, confunde e silencia. Muitas mulheres evitam o exame por vergonha, por falta de informação ou simplesmente por não saber aonde ir. Esse silêncio é uma das maiores barreiras à cura. Informação salva vidas, mas precisa ser viva, próxima e dita na linguagem de quem mais precisa ouvir.
Mas o debate não pode se limitar ao câncer de mama. Outubro também é tempo de jogar luz sobre outros tipos de câncer: o de pulmão, que mais mata no Brasil, o de próstata, que ainda enfrenta preconceito e desinformação, e o de pele, que é o mais diagnosticado no país. Cada um traz desafios próprios de prevenção, diagnóstico e tratamento. E todos exigem atenção permanente. Porque saúde é direito, e a vigilância precisa estar na agenda o ano inteiro, inclusive para discutir os cuidados paliativos, fundamentais quando a medicina ainda não oferece cura.
E para que esse cuidado chegue a todos, é preciso reconhecer que o poder público, apesar de essencial, muitas vezes não suporta sozinho a alta demanda. Há dificuldades para a realização rápida de exames e diagnósticos, o que atrasa o início dos tratamentos. Esse é um espaço em que o mercado pode e deve atuar de forma responsável, somando forças e oferecendo serviços acessíveis, porque todos sabemos, quanto mais cedo o diagnóstico, maior o potencial de cura e de qualidade de vida.
É nesse espírito que nasce o OncoCria, que chega à sua segunda edição no dia 17 de outubro, no Pavilhão do G10 Favelas, em Paraisópolis. Realizado pelo Grupo Cria e pela Oncolife Care, o evento vai além de rodas de conversa sobre câncer e prevenção, fala também de nutrição, emprego, sexualidade, saúde mental e tantos outros tabus que atravessam a vida de pacientes oncológicos, muitas vezes invisibilizados pelo preconceito e pela desinformação. A programação inclui vacinação, acolhimento psicológico, testes rápidos, serviços de saúde e a produção de dados sobre a realidade oncológica das periferias. A proposta é clara, aproximar informação qualificada, ampliar o acesso e mostrar que saúde é direito, mesmo onde tantas vezes ela parece distante.
Outubro Rosa é sobre enxergar o outro e agir. É sobre vencer o medo, derrubar preconceitos e multiplicar cuidado. Que a cada exame realizado, a cada conversa aberta e a cada gesto de solidariedade, a gente reafirme o que o laço rosa simboliza, esperança, vida e a certeza de que ninguém, mulher, homem ou família, deve enfrentar essa luta sozinho.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.