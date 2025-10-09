Paradoxo da educação, mesmo diplomados jovens ficam sem oportunidades
Mais da metade dos jovens brasileiros que nasceram nas periferias conquistaram algo que seus pais muitas vezes nem sonharam: o diploma. Mas, quando bateram à porta do mercado de trabalho, encontraram-na trancada. É a realidade de uma geração que cumpriu sua parte no acordo social e descobriu que o Brasil quebrou a promessa.
Um estudo recente do Data Favela, destacado por Rodrigo Caetano no Brazil Journal, escancara essa contradição. A escolaridade nas favelas cresceu 130% em apenas uma geração, mas o desemprego entre millennials desses territórios chegou a 10,3%, quase o dobro da média nacional. A educação funcionou, mas a sociedade não. O elevador social travou no térreo.
Sempre ouvimos a mesma narrativa: estudem, formem-se e as oportunidades virão. Só que essa fórmula não funciona para todos. A juventude periférica seguiu à risca esse caminho e descobriu que o diploma não garante vaga, porque o problema não está na qualificação, mas na estrutura do mercado.
As oportunidades de verdade quase nunca estão acessiveis. Elas circulam em grupos, conversas, e indicações que não chegam ao LinkedIn. Enquanto filhos de executivos nascem com mapas de contatos estratégicos, jovens da periferia enfrentam filas de concorrentes para cada vaga pública. É a desigualdade de quem já tem acesso versus quem precisa abrir caminho do zero.
Enquanto isso, jovens com ensino superior completo estão nas ruas vendendo produtos porque o mercado formal não os enxerga. O empreendedorismo virou saída por necessidade: 74% dos empreendedores periféricos atuam sem CNPJ ou MEI, não por escolha, mas porque não encontram outra porta aberta.
Os números também revelam o peso do racismo estrutural: trabalhadores negros com a mesma escolaridade recebem, em média, 40% menos que brancos. A discriminação começa na triagem dos currículos e se prolonga em cada etapa da carreira. Para o jovem negro e periférico, a regra é trabalhar em dobro para conquistar metade.
Essa juventude enfrenta três barreiras centrais: a ausência de redes de contato, o desconhecimento dos códigos culturais corporativos e a discriminação racial documentada. A soma desses fatores produz exclusão silenciosa e persistente.
As soluções não podem ser superficiais. Como apontam pesquisadores e lideranças, é preciso atuar em várias frentes ao mesmo tempo: políticas afirmativas no setor privado, condições de permanência que garantam transporte, creche e mentorias, qualificação estratégica voltada para progressão interna e até mecanismos de financiamento público, como tributação progressiva, para sustentar políticas de mobilidade social.
O setor privado tem papel crucial. Não basta abrir vagas; é necessário criar ambiente real de crescimento. Programas de mentoria, revisão dos processos seletivos e políticas de diversidade com metas claras não são favores, são compromissos estratégicos. Empresas inovadoras já entenderam: diversidade é investimento que melhora desempenho e amplia visão de futuro.
Como bem lembra Gilson Rodrigues, fundador do G10 Favelas e da Academia da Prosperidade e da Vida: "Já sentimos isso na pele. As bolhas sociais se protegem e tentam se perpetuar. Mas estamos rompendo barreiras. O processo é lento, exige persistência, mas já estamos avançando e construindo novos caminhos."
Essa geração não vai aceitar o desperdício do próprio potencial. São jovens conectados, preparados e conscientes de seus direitos. Quando essa energia encontrar os canais certos, a transformação será inevitável.
As periferias são laboratórios de criatividade e resiliência. Ali nascem soluções que o mercado formal só descobre anos depois. É urgente que as empresas enxerguem esses territórios como polos de inovação e não apenas como mercado consumidor.
O Brasil precisa decidir se continuará desperdiçando talentos por preconceito e comodismo ou se vai acelerar a inclusão que já está em curso. A promessa da educação como elevador social só será resgatada quando o mercado se abrir de verdade.
O futuro depende de reconhecer uma verdade simples: o Brasil só cresce quando todos crescem juntos.
