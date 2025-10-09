Paradoxo da educação, mesmo diplomados jovens ficam sem oportunidades

As oportunidades de verdade quase nunca estão acessiveis. Elas circulam em grupos, conversas, e indicações que não chegam ao LinkedIn. Enquanto filhos de executivos nascem com mapas de contatos estratégicos, jovens da periferia enfrentam filas de concorrentes para cada vaga pública. É a desigualdade de quem já tem acesso versus quem precisa abrir caminho do zero.

Enquanto isso, jovens com ensino superior completo estão nas ruas vendendo produtos porque o mercado formal não os enxerga. O empreendedorismo virou saída por necessidade: 74% dos empreendedores periféricos atuam sem CNPJ ou MEI, não por escolha, mas porque não encontram outra porta aberta.

Os números também revelam o peso do racismo estrutural: trabalhadores negros com a mesma escolaridade recebem, em média, 40% menos que brancos. A discriminação começa na triagem dos currículos e se prolonga em cada etapa da carreira. Para o jovem negro e periférico, a regra é trabalhar em dobro para conquistar metade.

Essa juventude enfrenta três barreiras centrais: a ausência de redes de contato, o desconhecimento dos códigos culturais corporativos e a discriminação racial documentada. A soma desses fatores produz exclusão silenciosa e persistente.

As soluções não podem ser superficiais. Como apontam pesquisadores e lideranças, é preciso atuar em várias frentes ao mesmo tempo: políticas afirmativas no setor privado, condições de permanência que garantam transporte, creche e mentorias, qualificação estratégica voltada para progressão interna e até mecanismos de financiamento público, como tributação progressiva, para sustentar políticas de mobilidade social.

O setor privado tem papel crucial. Não basta abrir vagas; é necessário criar ambiente real de crescimento. Programas de mentoria, revisão dos processos seletivos e políticas de diversidade com metas claras não são favores, são compromissos estratégicos. Empresas inovadoras já entenderam: diversidade é investimento que melhora desempenho e amplia visão de futuro.