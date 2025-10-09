Assine UOL
Joildo Santos

Joildo Santos

Paradoxo da educação, mesmo diplomados jovens ficam sem oportunidades

Mais da metade dos jovens brasileiros que nasceram nas periferias conquistaram algo que seus pais muitas vezes nem sonharam: o diploma. Mas, quando bateram à porta do mercado de trabalho, encontraram-na trancada. É a realidade de uma geração que cumpriu sua parte no acordo social e descobriu que o Brasil quebrou a promessa.

Um estudo recente do Data Favela, destacado por Rodrigo Caetano no Brazil Journal, escancara essa contradição. A escolaridade nas favelas cresceu 130% em apenas uma geração, mas o desemprego entre millennials desses territórios chegou a 10,3%, quase o dobro da média nacional. A educação funcionou, mas a sociedade não. O elevador social travou no térreo.

Sempre ouvimos a mesma narrativa: estudem, formem-se e as oportunidades virão. Só que essa fórmula não funciona para todos. A juventude periférica seguiu à risca esse caminho e descobriu que o diploma não garante vaga, porque o problema não está na qualificação, mas na estrutura do mercado.

As oportunidades de verdade quase nunca estão acessiveis. Elas circulam em grupos, conversas, e indicações que não chegam ao LinkedIn. Enquanto filhos de executivos nascem com mapas de contatos estratégicos, jovens da periferia enfrentam filas de concorrentes para cada vaga pública. É a desigualdade de quem já tem acesso versus quem precisa abrir caminho do zero.

Enquanto isso, jovens com ensino superior completo estão nas ruas vendendo produtos porque o mercado formal não os enxerga. O empreendedorismo virou saída por necessidade: 74% dos empreendedores periféricos atuam sem CNPJ ou MEI, não por escolha, mas porque não encontram outra porta aberta.

Os números também revelam o peso do racismo estrutural: trabalhadores negros com a mesma escolaridade recebem, em média, 40% menos que brancos. A discriminação começa na triagem dos currículos e se prolonga em cada etapa da carreira. Para o jovem negro e periférico, a regra é trabalhar em dobro para conquistar metade.

Essa juventude enfrenta três barreiras centrais: a ausência de redes de contato, o desconhecimento dos códigos culturais corporativos e a discriminação racial documentada. A soma desses fatores produz exclusão silenciosa e persistente.

As soluções não podem ser superficiais. Como apontam pesquisadores e lideranças, é preciso atuar em várias frentes ao mesmo tempo: políticas afirmativas no setor privado, condições de permanência que garantam transporte, creche e mentorias, qualificação estratégica voltada para progressão interna e até mecanismos de financiamento público, como tributação progressiva, para sustentar políticas de mobilidade social.

O setor privado tem papel crucial. Não basta abrir vagas; é necessário criar ambiente real de crescimento. Programas de mentoria, revisão dos processos seletivos e políticas de diversidade com metas claras não são favores, são compromissos estratégicos. Empresas inovadoras já entenderam: diversidade é investimento que melhora desempenho e amplia visão de futuro.

Gilson Rodrigues
Gilson Rodrigues Imagem: Instagram/Divulgação

Como bem lembra Gilson Rodrigues, fundador do G10 Favelas e da Academia da Prosperidade e da Vida: "Já sentimos isso na pele. As bolhas sociais se protegem e tentam se perpetuar. Mas estamos rompendo barreiras. O processo é lento, exige persistência, mas já estamos avançando e construindo novos caminhos."

Essa geração não vai aceitar o desperdício do próprio potencial. São jovens conectados, preparados e conscientes de seus direitos. Quando essa energia encontrar os canais certos, a transformação será inevitável.

As periferias são laboratórios de criatividade e resiliência. Ali nascem soluções que o mercado formal só descobre anos depois. É urgente que as empresas enxerguem esses territórios como polos de inovação e não apenas como mercado consumidor.

O Brasil precisa decidir se continuará desperdiçando talentos por preconceito e comodismo ou se vai acelerar a inclusão que já está em curso. A promessa da educação como elevador social só será resgatada quando o mercado se abrir de verdade.

O futuro depende de reconhecer uma verdade simples: o Brasil só cresce quando todos crescem juntos.

