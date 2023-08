O parecer da AGU apontou que a avaliação ambiental de área sedimentar, que não constava no estudo, não é obrigatória. De fato não é, mas o motivo do indeferimento pelo Ibama foram diversas outras fragilidades técnicas.

Ibama já indeferiu licenças em 2018. Em 2018, o Ibama já havia indeferido pedidos de licenciamento para outros cinco blocos na foz do Amazonas e, na justificativa, trouxe a questão da falta de avaliação ambiental para área sedimentar como um elemento que dificulta a avaliação de seus técnicos.

Essa avaliação é um instrumento de planejamento que poderia contribuir com informações técnicas acerca do licenciamento e seria capaz de classificar as bacias sedimentares como aptas, não aptas e sem conhecimento suficiente para exploração de petróleo.

O parecer do Ibama não muda muito [a situação] porque ele é um parecer jurídico e a decisão é técnica.

Daniela Jerez, analista da WWF Brasil

Prospecção de petróleo já é uma atividade que apresenta riscos. A fase de prospecção de petróleo, antes da exploração propriamente dita, já apresenta riscos ambientais. E por isso existe a necessidade de um licenciamento ambiental.

Ainda na fase de prospecção para a perfuração de um poço exploratório, há impactos na rota das embarcações que vão se deslocar até o local de perfuração e atravessar áreas de pesca, impactando a atividade pesqueira, além de as aeronaves que sobrevoam o local impactarem as terras indígenas e as luzes e ruídos dos equipamentos impactarem a vida marinha.