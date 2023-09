Na prática, já é quase assim. Em apenas 0,51% dos julgamentos a opinião pública teve oportunidade de assistir às performances togadas pela TV Justiça. "O plenário físico é residual", resume a professora da FGV Direito SP Eloisa Machado, especialista em Supremo. Na imensa maioria, os votos são praticamente invisíveis. Dá para descobrir como cada ministro votou, mas o interessado precisa procurar.

Publica-se a justificativa do voto aprovado pela maioria, como acontece nos julgamentos da Suprema Corte dos Estados Unidos. Raramente, também o voto discordante, e só.

Eloisa Machado e as colegas Luciana Gross Cunha e Luiza Pavan Ferraro publicaram um estudo sobre o comportamento do Supremo durante a pandemia, quando o plenário virtual funcionou a todo vapor. As pesquisadoras constataram que os julgamentos que vão para o plenário físico são justamente aqueles que os ministros querem dar visibilidade. São os recados públicos do Supremo. Os ministros não estão preocupados em se esconder, ao contrário: querem aparecer.

O exemplo mais recente foi o voto do ministro Dias Toffoli qualificando a prisão de Lula pela Lava Jato como erro histórico. O estardalhaço em torno desse voto não deve ter incomodado o presidente.

***

