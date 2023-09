O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno prestou depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro hoje (26) e, na avaliação do colunista do UOL José Roberto de Toledo, mostrou toda a sua pequenez. Durante o programa Análise da Notícia, Toledo afirmou que a performance do general da reserva apenas comprovou sua baixa estatura moral.

Heleno se mostrou à altura do golpismo bolsonarista: nanico como sempre.

José Roberto de Toledo

Heleno, o Pequeno. Desde o início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o colunista apelidou Augusto Heleno de "Heleno, o Pequeno". Hoje o general sintetizou toda a sua pequenez durante depoimento na CPMI e provou que o apelido não faz referência à sua estatura física, e sim para sua estatura moral. O militar disse barbaridades e tentou negar a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro.