Resultado prático são números baixos. Ao analisar o gasto de pessoal, gastos correntes, que são despesas ordinárias que os ministérios têm que fazer, o percentual pago entre janeiro e agosto deste ano está dentro do esperado, 61% das despesas de pessoal, mais ou menos proporcional ao período transcorrido, e a de despesas correntes em 67%.

O que faz diferença, que é um gasto eletivo e portanto uma medida da capacidade do governo de governar, é o investimento. Hoje em dia é uma parcela quase ridícula do orçamento. Até agosto desse ano, o governo só havia pago 42% do que foi autorizado a investir em 2023, o que é 25 pontos percentuais a menos do que as despesas correntes. Isso já não é um bom sinal.

Fui comparar com o último ano do governo Bolsonaro para ver o que tinha acontecido até agosto de 2022 em termos proporcionais. Em 2022, até agosto também, atualizando pela inflação, ele havia gasto 56% da verba destinada a investimento. Peguei o primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, ele tinha gasto 51%.

Governo Lula gasta mais com investimento em números absolutos. Apesar de ser uma taxa de 10 a 15 pontos percentuais maior do que o executado pelo governo Lula, o que é um sinal de que essa coordenação não esta sendo bem feita, em números absolutos o governo Lula já gastou mais.

O dinheiro que saiu do caixa do governo federal e foi para investimento foi um valor de R$ 31 bilhões. Já no governo de Bolsonaro, no primeiro ano, já levando em conta a atualização pela inflação, o gasto foi de R$ 27 bilhões, ou seja R$ 4 bilhões a menos que Lula.