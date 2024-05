Toledo: Governantes encenam drama banal em cenário de filme-catástrofe

Agropecuária deve ter prejuízos de mais de R$ 1 bilhão.

Os governos federal, estadual e municipais estão reagindo com medidas emergenciais:



Governo federal suspendeu pagamento da dívida do estado com o governo federal por três anos, o que deve segurar R$ 11 bilhões nos cofres gaúchos - além de uma série de medidas administrativas para diminuir burocracia, adiar pagamentos e facilitar trânsito de doações para os desabrigados;

Governo estadual liberou R$ 70 milhões para rede de saúde e R$ 12 milhões para redes de abrigos; anunciou auxílio de R$ 2 mil para famílias atingidas, entre outras medidas.

São todas reações para atender parcialmente os problemas já existentes e que crescem a cada dia.

Mais de 90% dos municípios brasileiros tem ao menos parte do seu território com algum tipo de risco: seca, enchente, deslizamento de encostas, granizo etc. E todas as regiões brasileiras, sem exceção, experimentaram uma mudança no padrão de chuvas nos últimos anos.

No entanto, ainda estão por serem vistas propostas para lidar com a mudança climática para além das medidas emergenciais.