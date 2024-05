Análise: Auxílio precisa chegar aos invisíveis que vivem de bico

O Paulo Guedes, sempre muito falante, chamou esse grupo de invisíveis, pessoas que estariam fora do radar. Nas pesquisas que fizemos na época, a maioria dessas pessoas ditas invisíveis, que não estavam recebendo programas, na verdade, tinham uma renda bastante baixa.

Me lembro que cerca de 75% tinha uma renda máxima de R$ 1.300, com predomínio muito grande de informais, a famosa galera da 'economia do bico'. Ou seja, havia um público muito grande que recebia pouco, vulnerável e que estava fora do radar.

O que quer essa medida de hoje seja, me parece que tem que ir no caminho de uma espécie de renda básica. Não sabemos até quando vai durar a profundidade e a duração desse momento.

Quase 50 milhões estão sob risco alto ou muito alto de inundação no Brasil

Muito além das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, 47 milhões de brasileiros correm risco de passar por um desastre hidrológico, como inundação, enchente ou alagamento nos próximos anos. É o que aponta levantamento do pesquisador Lincoln Alves, do Inpe, divulgado pelo colunista José Roberto de Toledo no programa de hoje.