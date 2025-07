Beraba melhorou o jornalismo praticado no Brasil

Beraba foi o idealizador e fundador de uma associação de jornalistas criada para difundir as melhores práticas da reportagem e a compartilhar conhecimento, a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo). Fez isso em 2002, quando a regra na profissão era concorrer, não cooperar. Poucos dividiam técnicas, fontes, dicas. A Abraji multiplicou esses poucos.

Cooperar e jogar junto pode parecer banal, óbvio. Mas não raras vezes redações de jornalismo operam como aquilo que o jargão do futebol chama de "catado": cada um correndo para um lado e se embolando em campo para tentar não tomar gol (ou furo). Na era dos influenciadores antissociais, o risco do "jornalismo cada um por si" é crescente.

Por causa de seu trabalho permanente de formar equipes, implementar as melhores práticas de reportagem e difundir conhecimento, Beraba transformou minha carreira como jornalista pelo menos três vezes. Profundamente.

Em 1989, ao planejar a cobertura jornalística que a Folha faria daquela histórica eleição presidencial, Beraba criou equipes distintas. Entre elas, um time dedicado a reportar em profundidade os principais desafios que o primeiro presidente eleito após a ditadura militar no Brasil teria que enfrentar, e o que os presidenciáveis propunham sobre cada desafio. Ali, à sombra do maior repórter do país à época, Clóvis Rossi, e editado por Beraba, comecei a aprender a fazer reportagem de fato.

Em 2002, Beraba me convenceu a entrar para uma associação que ele estava criando. Era o que viria a ser a Abraji. Beraba queria que eu desse treinamentos de uma técnica que à época ainda engatinhava no Brasil, a RAC (Reportagem com Auxílio do Computador). Me dediquei por pelo menos uma década à missão dada por Beraba. Como eu, muitos outros a cumpriram: a Abraji treinou dezenas de milhares de jornalistas e estudantes no que hoje se chama jornalismo de dados.

Em 2009, Beraba me convidou para voltar à redação de um jornal. Deixei a empresa de conteúdo jornalístico que eu havia criado dez anos antes para aplicar o jornalismo de dados no Estadão. Virei colunista de política do jornal e criei, com incentivo de Ricardo Gandour, o Estadão Dados.