Lula convoca reunião ministerial para preparar resposta a Trump na ONU

Lula pretende relatar aos ministros e aliados o conteúdo das conversas recentes que manteve com os principais chefes de Estado ou de governo dos Brics:

Narendra Modi, da Índia, em 7 de agosto

Xi Jinping, da China, em 11 de agosto

Vladimir Putin, da Rússia, em 18 de agosto

Lula também vai contar aos ministros o teor do telefonema de uma hora que teve com Emmanuel Macron, presidente da França, nesta quarta-feira. Lula tenta articular uma resposta conjunta a Trump, mas suas ambições vão além:

1) forjar uma frente internacional coordenada contra o protecionismo. Na prática:

- articular respostas sequenciais desses países a Trump durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, quando deverá estar frente a frente com Trump;

- manter encontros de bastidor com os líderes dos Brics em Nova York, na mesma ocasião.



2) fixar metas específicas da política externa, tanto bilaterais quanto em blocos. Na prática:

- acordo comerciais União Europeia-Mercosul;

- acordo bilateral com a Índia;

- acordo bilateral com o México;

- aumentar comércio com a China.



3) tentar reafirmar o papel do Brasil como um líder do chamado sul global e um interlocutor indispensável.

Nos contatos telefônicos de Lula com líderes estrangeiros, a conversação foi sobre o mesmo tema: o tarifaço de Trump e as relações diplomáticas entre o Brasil os outros países e os EUA.

Com Macron, Lula insistiu na assinatura do acordo comercial União Europeia-Mercosul, mas também tratou de cooperação na área de defesa.