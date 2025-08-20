Lula convoca reunião ministerial para preparar resposta a Trump na ONU
O presidente Lula está convocando seus auxiliares mais importantes para uma reunião ministerial ampliada na próxima terça-feira, em Brasília.
O objetivo é criar uma frente unida no governo - e com aliados estrangeiros - para dar uma resposta conjunta às investidas de Donald Trump (EUA) contra o Brasil e contra o multilateralismo: tarifaço, anti-Pix, sanções a ministros do STF e ameaça de retaliação a bancos brasileiros.
A reunião não havia sido anunciada oficialmente quando este texto foi publicado, mas convites já haviam sido feitos a participantes.
Lula pretende relatar aos ministros e aliados o conteúdo das conversas recentes que manteve com os principais chefes de Estado ou de governo dos Brics:
- Narendra Modi, da Índia, em 7 de agosto
- Xi Jinping, da China, em 11 de agosto
- Vladimir Putin, da Rússia, em 18 de agosto
Lula também vai contar aos ministros o teor do telefonema de uma hora que teve com Emmanuel Macron, presidente da França, nesta quarta-feira. Lula tenta articular uma resposta conjunta a Trump, mas suas ambições vão além:
1) forjar uma frente internacional coordenada contra o protecionismo. Na prática:
- articular respostas sequenciais desses países a Trump durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, quando deverá estar frente a frente com Trump;
- manter encontros de bastidor com os líderes dos Brics em Nova York, na mesma ocasião.
2) fixar metas específicas da política externa, tanto bilaterais quanto em blocos. Na prática:
- acordo comerciais União Europeia-Mercosul;
- acordo bilateral com a Índia;
- acordo bilateral com o México;
- aumentar comércio com a China.
3) tentar reafirmar o papel do Brasil como um líder do chamado sul global e um interlocutor indispensável.
Nos contatos telefônicos de Lula com líderes estrangeiros, a conversação foi sobre o mesmo tema: o tarifaço de Trump e as relações diplomáticas entre o Brasil os outros países e os EUA.
Com Macron, Lula insistiu na assinatura do acordo comercial União Europeia-Mercosul, mas também tratou de cooperação na área de defesa.
Com Modi, a prioridade era formar uma frente contra as tarifas dos EUA, já que Brasil e Índia foram os mais severamente impactados. Reafirmaram a meta de ampliar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030 e concordaram em ampliar a cobertura do acordo comercial entre o Mercosul e a Índia.
A cooperação também se estendeu à esfera digital, com a troca de informações sobre as plataformas de pagamento virtual dos dois países, o Pix brasileiro e a UPI indiana.
Quatro dias depois, a ofensiva diplomática de Lula continuou com uma ligação de uma hora para Xi Jinping. Concordaram sobre a importância do G20 e do BRICS na defesa do multilateralismo e na articulação de uma resposta ao protecionismo dos EUA.
A conversa também serviu para aprofundar a parceria estratégica bilateral. Os presidentes concordaram em ampliar a cooperação em setores como petróleo e gás, saúde, economia digital e satélites.
Na conversa com Putin, Lula ouviu como havia sido o encontro do russo com Trump dias antes. Dessa vez, foi Putin quem ligou para Lula, e não o contrário, como com os interlocutores anteriores. O papo durou meia hora.
A Rússia passou a tratar o Brasil não apenas como um parceiro do Brics, mas como uma espécie de confidente estratégico e um ator necessário em suas próprias negociações de alto risco com os Estados Unidos.
A rodada de conversas e uma eventual resposta unificada de Brasil, Índia, China e Rússia aos EUA na ONU sugerem que Trump, com suas investidas, aproximou ainda mais os países que formam a aliança que ele quer desfazer.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.