Tomás Paiva disse que queria "mandar embora de imediato" o capitão traficante e o tenente sequestrador. Lamentou não ter conseguido "fazer os desligamentos, porque o entendimento que a gente tem é que tem que esperar o trânsito em julgado da sentença". Ambos estão em São Paulo. O traficante, já condenado em primeira instância, cumpre prisão em regime semiaberto. O sequestrador, com formação na Academia Militar das Agulhas Negras, está preso na Polícia do Exército.

O general revelou desconforto ao comentar as aparições públicas do tenente-coronel Mauro Cid uniformizado. Disse ter explicado até para Lula que o uso do traje é um direito assegurado aos oficiais da ativa pelo Estatuto dos Militares. Contou que o coronel Jean Lawand Júnior pediu autorização para depor à CPI do 8 de Janeiro, no mês passado, em trajes civis. "Eu rapidamente concedi a autorização", disse Tomás Paiva.

O comandante do Exército recordou que, na época em que foi ajudante de ordens do então presidente Fernando Henrique Cardoso, interrompeu as atividades durante a campanha à reeleição. Nessa época, disse ele, quem trabalhava na ajudância de ordens era orientado a não usar farda, "para separar atos de Estado de eventos partidários". Lamentou que isso tenha "se misturado".

Tomás Paiva disse que sua "grande preocupação é a de não cometer arbitrariedade". Avalia que isso não se confunde com passividade. Revelou que, quando ainda atuava como comandante militar do Sudeste, puniu um oficial que postou nas redes sociais foto uniformizado em evento de campanha com Bolsonaro. "Ele pegou cadeia e ninguém ficou sabendo."

No comando do Exército, Tomás Paiva anulou a nomeação do coronel Lawand Júnior para um posto no exterior. E afastou do Gabinete de Segurança Institucional todos os militares suspeitos de ter contribuído, por inação, com a invasão do Planalto no 8 de Janeiro.