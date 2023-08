Na quinta-feira, o Planalto envia ao Congresso a proposta de Orçamento para 2024. Prevê déficit zero. Para que a meta seja atendida, a Fazenda precisa produzir aumento de arrecadação de R$ 130 bilhões a R$ 150 bilhões. Testando os limites da oligarquia empresarial e política, o governo editou uma medida provisória para tributar fundos de investimento dos super-ricos no Brasil e um projeto de lei para taxar fortunas abrigadas em offshores, eufemismo para o esconderijo de milionários em paraísos fiscais.

Aprovadas, as duas propostas renderiam R$ 20 bilhões ao Fisco em 2024. É só uma ínfima parte do que a Fazenda precisa. As providências são justas e necessárias. Pobres e remediados são mordidos pela inflação e pelo Imposto de Renda retido na fonte. A Receita Federal come cotas dos fundos de investimento da classe média. Num cenário assim, os super-ricos subtributados constituem um superescárnio. Mas a aprovação não será simples. O governo Temer tentou cobrar imposto dos fundos exclusivos de milionários. A gestão Bolsonaro encenou a taxação das offshores. Tudo deu em nada.

Até aqui, Brasília brincava de amarelinha, aquele jogo infantil que consiste em pular numa perna só as casas numeradas de um a dez no chão, sendo que o último quadrado é o "céu". Para Lula, o céu era a substituição do teto de gastos por uma nova regra fiscal que devolvesse ao governo alguma capacidade de investir. O céu do centrão eram os cargos e as emendas. O jogo mudou. Aprovado o novo marco fiscal, chegou a hora de elevar a arrecadação tributária do governo, começando pela taxação dos super-ricos. Já começou o esconde-esconde.