Ainda que um pedaço da tropa continue vagando pelo vale da sombra do bolsonarismo, o alto-comando militar diz não temer mal algum, porque as Forças Armadas estão fechadas com a Constituição. O Ministério da Defesa pede R$ 53 bilhões para investimentos, 9% de reajuste salarial e um voto de confiança. Lula já avalizou os investimentos militares bilionários. Cogita ceder o aumento no contracheque. Mas se a manutenção de policiais federais na equipe de segurança do casal presidencial sinaliza alguma coisa é que Exército, Marinha e Aeronáutica não obtiveram do comandante-em-chefe o voto de confiança.

Lula tem uma profusão de motivos para manter o pé atrás. Acaba de exonerar o coronel Carlos Onofre Sobrinho da coordenação do Gabinete de Segurança Institucional por inação no 8 de janeiro. No início do mês, descobriu-se que o tenente-coronel bolsonarista Mauro Cid recebeu e-mails com detalhes sobre viagens de Lula até março. Foram afastados três servidores do GSI que mantinham abastecida a caixa de mensagens do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. No último dia 10 de agosto, foi desligado do mesmo GSI o tenente-coronel André Luiz Correia. Ele mantinha um pé na segurança de Lula e outro num grupo de WhatsApp de militares golpistas.

Lula já havia retirado formalmente do GSI a atribuição de cuidar da segurança do presidente, do vice e dos familiares de ambos. Nos primeiros seis meses de governo, a tarefa foi integralmente transferida para a PF. Depois de uma suposta desbolsonarização do órgão militar, informou-se que oficiais das Forças Armadas voltariam guardar as costas de Lula, Alckmin e seus familuares —exceto a primeira-dama Janja, que não abriu mão da PF. Verifica-se agora que também Lula prefere os federais aos militares.