Sabotagem? Não, apagão agora é tratado apenas como 'evento'

Nesta terça-feira (29), falando em audiência pública na Câmara, Silveira protagonizou um cavalo de pau semântico: "É só uma nomenclatura, mas prefiro me dirigir ao ocorrido como um evento, e não um apagão."

Como assim? "O apagão passa para a população a impressão de que nós tememos risco de suprimento energético no país."

Na mesma audiência, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, informou que o blecaute "de grandes proporções" foi causado por falha num aparelho chamado "regulador de tensão" nas usinas próximas da rede que liga Quixadá a Fortaleza, no Ceará. Coisa técnica, não política.

Silveira pode chamar o apagão de "evento" ou de qualquer outra coisa. Mas nenhum rebatismo apagará os transtornos nem compensará os prejuízos dos brasileiros que ficaram sem energia elétrica.

De concreto, por ora, há apenas a percepção de que Alexandre Silveira, já antevendo o fracasso como ministro, tenta a sorte como piada.