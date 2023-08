Às vésperas do novo depoimento de Bolsonaro, marcado para esta quinta-feira, um grupo de aliados discutiu num encontro virtual o cerco ao investigado. Participaram da conversa três parlamentares e um ex-ministro. Concluíram que a Polícia Federal usará informações recolhidas em longos interrogatórios do tenente-coronel Mauro Cid para promover uma espécie de "acareação informal" de Bolsonaro com seu ex-ajudante de ordens.

Mauro Cid prestou dois depoimentos em cinco dias. No primeiro, sexta-feira passada, permaneceu no prédio da Polícia Federal, em Brasília, por seis horas. Nesta terça-feira, foram dez horas. Duas novidades deixam os aliados de Bolsonaro tensos: o fator familiar e o novo timbre da defesa, mais colaborativo.

Mauro Cid agora é compelido a se expor. Ele se autoimpôs a missão de atenuar as culpas do pai, o general Lourena Cid, arrastado pela PF para dentro do inquérito sobre as joias. Seu novo advogado, Cézar Bittencourt, reitera que Cid "está colaborando". O que inquieta o grupo de Bolsonaro é a ausência de detalhes sobre as dimensões dessa colaboração.