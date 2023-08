O plano parecia engenhoso: Lula trocaria o novo marco fiscal e outras pendências legislativas por emendas orçamentárias, mas adiaria a troca de ministros para passar a impressão de que é ele quem manda na Esplanada, não Arthur Lira. Numa novela que já dura mais de três meses, Lula ferveu vários de seus ministros sem reformar o ministério. Até aqui, caiu em todas as arapucas do centrão.

Espremido, Lula teve que admitir que entregará um par de cofres ministeriais a André Fufuca e Silvio Costa Filho, dois personagens de capacidade técnica e vocação gerencial ignoradas. Numa mexida ministerial de quinta categoria, Lula transforma a articulação para acomodar a dupla na Esplanada num processo de autodesmoralização. Num dia, anuncia a intenção de criar o Ministério da Pequena e Média Empresa. O Republicanos de Costa Filho achou pouco. Prefere a pasta de Portos e Aeroportos, hoje comandada por Márcio França, do sempre aliado PSB.

No dia seguinte, estalando de esperteza, Lula engordou o ministério que ainda não criou. A pasta dos pequenos negócios virou Ministério do Esporte e do Empreendedorismo, agora ofertado ao PP. O presidente devolveu a ministra dos Esportes Ana Moser à fervura. E não seduziu o partido de de Lira, que prefere a pasta do Desenvolvimento Social, hoje chefiada pelo petista Wellington Dias.