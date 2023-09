O Brasil encontrou uma maneira original de combater o crime organizado. Os agentes públicos colecionam dados e discutem exaustivamente o problema. Exaustos, concluem que a encrenca tornou-se insolúvel. A organização do crime cresce nas pegadas da esculhambação do Estado.

O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo é, hoje, uma das vozes mais qualificadas em matéria de crime orfamizadopno debate sobre o crime transnacional. Manuseia dados confiáveis. Não há razões para duvidar, portanto, da estimativa que atribui faturamento anual de R$ 4,9 bilhões ao Primeiro Comando da Capital, o PCC. Mas o próprio promotor sinaliza que a cifra está subestimada.

A conta inclui apenas os ganhos com o tráfico de cocaína em São Paulo e na Europa. Falta contabilizar o lucro das filiais do PCC nos estados. O caixa não é centralizado. Há negócios secundários, como o roubo a bancos. De resto, há os ganhos financeiros obtidos a partir de negócios abertos com aparência de legalidade, para lavar o dinheiro sujo da organização.